Mondial-2022: "Une chance à ne pas rater" pour la Macédoine du Nord face au Portugal

Forte de son coup d'éclat contre l'Italie, l'équipe nationale de Macédoine du Nord se prépare à son match "le plus difficile" contre le Portugal de Christian Ronaldo mardi pour réaliser le "rêve" de tout un pays, disputer un premier Mondial de football au Qatar.

L'équipe du petit pays des Balkans se présente à la finale de barrage en pleine confiance après sa victoire à Palerme contre la "Nazionale" (1-0), privée de Coupe du monde pour la deuxième fois d'affilée.

"Franchement, ça pourrait être l'un des matches les plus durs et les plus excitants pour nous tous", a déclaré dimanche le milieu offensif Elif Elmas. "On aura 90 minutes pour réaliser notre rêve d'enfance, pas seulement le nôtre, mais celui du pays tout entier".

"Tout simplement, on doit se rendre compte qu'on ne peut pas rater cette chance", a-t-il ajouté.

La Macédoine du Nord vise une quatrième victoire internationale consécutive à l'extérieur mais devra affronter Ronaldo qui, à 37 ans, n'aura probablement pas d'autre occasion de participer à un Mondial.

"On ne veut pas faire du mal à la carrière de Ronaldo mais on pense qu'on peut gagner contre le Portugal", a commenté l'ailier Ezgjan Alioski.

Le Portugal et la Macédoine du Nord se sont affrontées une seule fois seulement dans le passé, lors d'un match amical en 2012 qui s'était soldé par un nul sans aucun but.

Malgré les difficultés qui s'annoncent, la capitale Skopje bruisse des espoirs des habitants encouragés par le but marqué la semaine dernière contre l'Italie par Aleksandar Trajkovski.

Le pays de moins de deux millions d'habitants a disputé son premier match international en 1993, deux ans après la proclamation de son indépendance de l'ex-Yougoslavie.

En dépit de son manque relatif d'expérience, l'équipe avait enregistré d'autres résultats marquants sur la scène internationale, avec notamment une victoire emblématique contre l'Allemagne, l'année dernière à Duisbourg dans le cadre des qualifications pour l'Euro.