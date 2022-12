Mondial: Arc-en-ciel et cheville en vrac, le 1er tour en onze photos

Des joueurs allemands main sur la bouche en signe de protestation, un drapeau arc-en-ciel sur le terrain, une cheville en vrac et un but japonais au millimètre: les temps forts du premier tour du Mondial-2022 retracés à travers onze photos de l'AFP.

. Union sacrée arabe

Pour la première Coupe du monde du monde arabe, l'union est de rigueur malgré les tensions existant dans la région. Pour la cérémonie d'ouverture, le prince héritier de l'Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, est à l'honneur dans la tribune officielle, portant la couleur bordeaux du Qatar.

Deux jours plus tard, l'émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al-Thani, arbore une écharpe verte, couleur de la sélection saoudienne, autre symbole fort alors que les deux pays n'ont repris leurs relations qu'en janvier 2021, après une brouille de trois ans.

. Mannschaft bâillonnée

Avant leur premier match contre le Japon (1-2), les joueurs allemands miment pendant la photo officielle le geste d'un bâillon pour rappeler que les droits humains ne sont "pas négociables", alors que la Fifa les avaient menacés de sanction s'ils portaient le brassard inclusif "One Love".

Le tout sous les yeux du président de la Fifa Gianni Infantino, qui avait appelé chacun à "se concentrer sur le football".

. Ciel bleu pour Giroud

Olivier Giroud égale le record de buts en équipe de France de Thierry Henry (51) grâce à son doublé contre l'Australie (4-1). Belle histoire pour l'attaquant de l'AC Milan, titulaire en raison du forfait de Karim Benzema juste avant le tournoi.

Kylian Mbappé, passeur sur ce but, semble toutefois parti pour rejoindre rapidement Giroud avec déjà 31 buts marqués, à 23 ans.

. Richarlison, c'est Brazil!

"A la pause, je leur ai dit: +J'ai besoin d'un seul ballon.+ Ce ballon est arrivé et il a fini au fond": avec Richarlison, le football est un jeu simple mais spectaculaire.

L'attaquant du Brésil a même marqué deux fois en seconde période contre la Serbie (2-0). Son deuxième but postule au titre de plus beau de la compétition, signé d'un retourné acrobatique génial.

. Pas le pied pour Neymar

Aïe! Neymar ne termine pas le premier match du Brésil, touché à la cheville dans un choc avec le Serbe Nikola Milenkovic. L'oeuf de pigeon qui s'est formé sur la malléole droite du Brésilien ne laisse pas de doute: il souffre d'une belle entorse et ne jouera plus au premier tour.

Rattrapé par sa fragilité, "Ney" est espéré pour les matches à élimination directe.

. "Siuuuu": Ronaldo dans l'histoire

Cristiano Ronaldo débute le Mondial sans club, après son divorce avec Manchester United. Mais d'entrée, grâce à un penalty généreux contre le Ghana, il marque un but historique, celui qui lui permet de devenir le premier à marquer lors de cinq Coupes du monde différentes.

La star portugaise de 37 ans dépasse la légende Pelé, les Allemands Uwe Seeler et Miroslav Klose et son rival de toujours, l'Argentin Lionel Messi.

. "Vamos" Messi

Les poings serrés, les sourcils froncés et ces mots hurlés: "Vamos, vamos !" (allez, allez !).

Devant le virage ciel et blanc des supporters argentins, Messi célèbre son but capital contre le Mexique (2-0). Après la défaite surprise contre l'Arabie saoudite (2-1), cette victoire entretient le rêve d'un sacre en Coupe du monde, le seul trophée qui manque au N.10 argentin.

. Arc-en-ciel sur le terrain

"Save Ukraine" ("Sauvez l'Ukraine") sur le devant du t-shirt, messages de "respect" pour les femmes iraniennes dans le dos et drapeau arc-en-ciel à la main: la politique s'invite quelques secondes sur le terrain pendant Portugal-Uruguay, lorsqu'un homme fait irruption en plein match.

L'Italien, habitué de ce type d'intrusion, est rapidement évacué mais l'incident ne passe pas inaperçu alors que le Qatar est en butte aux critiques occidentales concernant le traitement des personnes de la communauté LGBT+, les droits des travailleurs migrants et l'impact climatique des stades.

. Diplomatie du ballon rond

Les Etats-Unis battent l'Iran pour se qualifier pour les huitièmes. Malgré l'enjeu sportif et la tension extrême entre les deux pays, tout est resté calme sur le terrain lors d'un match qui se termine par quelques accolades.

L'Iran frôle l'exploit lors de ce Mondial disputé dans des conditions totalement inhabituelles en raison de la vive tension qui règne dans le pays, théâtre d'un mouvement de contestation à la suite de la mort le 16 septembre de Mahsa Amini (22 ans). Après avoir refusé de chanter l'hymne national lors de leur premier match en signe de solidarité avec les manifestations, les joueurs l'ont entonné lors des deux rencontres suivantes, sans enthousiasme.

. A jamais la première

Ce n'est pas le problème d'oreillette en fin de rencontre, au moment de valider le quatrième but allemand contre le Costa Rica (4-2), qui a gâché sa belle soirée: Stéphanie Frappart a dirigé sans fausse note le premier match d'une Coupe du monde masculine dirigée par une femme.

La Française de 38 ans fait partie des trois femmes retenues parmi les trente-six arbitres de champ de ce Mondial avec la Rwandaise Salima Mukansanga et la Japonaise Yoshimi Yamashita.

. Au millimètre

"Un drame au millimètre", titre le quotidien Bild, sous le choc comme toute l'Allemagne après l'élimination de la Mannschaft dès le premier tour. Malgré sa victoire contre le Costa Rica, elle est éjectée du Qatar par la victoire dans le même temps du Japon contre l'Espagne (2-1).

Avec ce doute: le second but des Japonais était-il valable? Kaoru Mitoma s'est jeté pour centrer sur Ao Tanaka, qui a marqué. La VAR n'a rien trouvé à redire mais les photos et les ralentis entretiennent le mystère sur le fait que le ballon était peut-être sorti avant ce centre gagnant.