Mondial: avec Lewandowski et Szczesny, la Pologne stoppe l'euphorie de l'Arabie saoudite

Quatre jours après son exploit contre l'Argentine (2-1) au Mondial-2022, l'Arabie saoudite est redescendue de son nuage, battue par la Pologne (2-0) portée par un exceptionnel Wojciech Szczesny et un Robert Lewandowski enfin buteur.

Samedi en fin d'après-midi à l'Education City Stadium de Doha, tous les regards étaient tournés vers cette surprenante équipe d'Arabie saoudite, emmenée par le sélectionneur Hervé Renard et qui a réalisé l'un des plus grands exploits de l'histoire de la Coupe du monde, en faisant tomber l'Argentine de Messi (2-1).

Les milliers de supporters saoudiens, largement majoritaires dans les tribunes du stade, ont mis l'ambiance pendant les 90 minutes de la rencontre, mais c'est bien la Pologne, bien plus réaliste, qui a fini par faire plier les Faucons verts.

Après une demi-heure d'un fort pressing sur les buts de Szczesny, les Saoudiens ont progressivement reculé, et c'est sur une action de génie de Lewandowski que la Pologne a ouvert le score, grâce à ses qualités de passeur.

Lancé dans la profondeur par Matty Cash, "Lewy" s'est emmené le ballon d'une petite pichenette pour éviter la sortie du gardien, a contrôlé pour garder la balle sur le terrain et a idéalement servi Piotr Zielinski, dont la reprise n'a laissé aucune chance à Mohammed Al-Owais (82e).

- "Pour son père" -

Toujours muet en deux Coupes du monde, "Lewy" a finalement ouvert son compteur dans les dix dernières minutes de son cinquième match (trois en 2018 et deux en 2022). Sur une énorme erreur du défenseur Abdulelah Al-Malki, il a récupéré la balle et n'a pas manqué son face-à-face avec Al-Owais.

Visiblement très ému, il a alors célébré ce but avec ses coéquipiers et est resté de longues secondes à genou pour profiter de ce moment si particulier, lui qui a inscrit son 77e but pour la Pologne.

"Le premier but, je le dédie toujours à mon père. Et à toute ma famille, parce que seuls eux savent tout le travail que ça nécessite. Plus je vieillis et plus je ressens les émotions", a commenté l'ancienne machine à buts du Bayern Munich, parti cet été à Barcelone.

Avant cette délivrance, si la Pologne est parvenue à conserver son avantage, c'est en partie grâce à son gardien Wojciech Szczesny, en état de grâce. Il a effectué une double parade juste avant la mi-temps en repoussant d'abord le penalty de Salem Al-Owais puis en déviant la tentative dans la foulée de Mohammed Al-Burayk (45+1).

"Ca fait partie du travail de gardien. On essaie toujours d'analyser les tireurs de penalty adverse. Le plus dur était de stopper le penalty. De toutes façons, s'il avait marqué sur la frappe suivante, je pense que ça n'aurait pas compté parce qu'il était dans la surface", a commenté le portier de la Juventus Turin.

En seconde période, alors que les Saoudiens ont à nouveau fait le siège du but polonais pour tenter d'égaliser, ils ont encore une fois trouvé Szczesny sur la trajectoire de leurs tentatives.

Les deux équipes viseront la qualification lors de la troisième journée de ce premier tour.