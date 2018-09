Mondial Dames: Bouhaddi sera la gardienne titulaire avec les Bleues "sauf pépin"

La Lyonnaise Sarah Bouhaddi sera la gardienne titulaire de l'équipe de France lors du Mondial-2019 féminin, organisé à domicile du 7 juin au 7 juillet, "sauf pépin", a annoncé mardi la sélectionneure des Bleues Corinne Diacre.

Interrogée pour savoir si Bouhaddi (131 sélections depuis 2004) serait la N.1 dans les buts français cet été, la technicienne a répondu : "Oui".

"Sarah sait que c'est elle qui, sauf pépin, fera la Coupe du monde. Elle le sait aujourd'hui, elle se prépare en tant que telle", a indiqué Diacre après avoir dévoilé le groupe qui affrontera l'Australie et le Cameroun en matches de préparation début octobre.

"Elle devrait jouer la quasi-totalité des matches cette saison, elle aura besoin de prendre des repères et de se jauger sur le niveau international puisqu'on a quand même un peu fait tourner la saison passée", a commenté l'ex-entraîneure de Clermont.

Depuis sa prise de fonction, il y a un an, Diacre a alterné entre Bouhaddi et Karima Benameur (5 sélections depuis 2007), l'actuelle gardienne du Paris FC qui disputé trois rencontres entre novembre 2017 et avril 2018.

Pour affronter l'Australie (8e nation au classement Fifa) le 5 octobre à Saint-Etienne, puis le Cameroun (48e nation au classement Fifa) quatre jours après à Grenoble, Diacre a convoqué les deux gardiennes ainsi que Pauline Peyraud-Magnin à la place de Solène Durand, jugée pas assez performante avec Guingamp.

Convoquée une première fois en avril 2017, sans jouer, Peyraud-Magnin a quitté Lyon à l'intersaison pour rejoindre Arsenal en Angleterre.

"Elle s'est mise en difficulté, mais cette difficulté est plutôt salvatrice pour elle aujourd'hui puisqu'elle est titulaire à Arsenal", a commenté Diacre. "C'est quelqu'un qui aujourd'hui mérite d'être vue", d'autant qu'elle offre "un registre un peu différent" des autres, selon la sélectionneure.