Mondial de basket: Amath M'Baye, la bonne surprise des Bleus

Presque inconnu en France, où il n'a jamais joué en club, Amath M'Baye est la bonne surprise de l'équipe de France de basket, qui termine son premier tour du Mondial contre la République dominicaine, jeudi (14h30 française) à Shenzhen.

Cet ailier fort de 2,03 m, âgé de 29 ans, a été l'un des grands artisans de la victoire initiale sur l'Allemagne (78-74). Propulsé dans le cinq majeur après le forfait d'Adrien Moerman pendant la préparation, il a marqué 21 points en signant un 4 sur 6 à trois points que les Allemands n'avaient sûrement pas anticipé.

"On savait qu'il pouvait le faire puisqu'il avait commencé comme ça en République tchèque", rappelle le sélectionneur Vincent Collet. Pour son premier match, en novembre lors d'une "fenêtre" de qualification au Mondial disputée sans joueur de NBA ni d'Euroligue, M'Baye avait été le meilleur marqueur avec 18 points.

Ce natif de Bordeaux est longtemps passé sous les radars à cause d'un parcours en club très inhabituel. Parti se former dans des universités américaines, il a ensuite choisi... le Japon pour commencer sa carrière professionnelle.

- Trois ans au Japon -

"J'avais une bonne opportunité là-bas avec un coach qui allait me donner les clefs de l'équipe et me permettre de me développer offensivement. Il m'a laissé profiter de mes erreurs pour progresser, ce qui n'aurait pas été aussi facile en Europe", assure le joueur, resté trois ans à Nagoya (2013-2016).

M'Baye admet que l'équipe de France n'était "pas sa priorité à l'époque". "J'étais plus concentré sur ma carrière personnelle et sur ma vie de famille", explique-t-il. De toute façon la concurrence était forte à son poste avec des joueurs comme Boris Diaw et Florent Piétrus.

Après son séjour asiatique, il a bien reçu quelques propositions de clubs de ProA, mais "quand les offres sont le double ou le triple à l'étranger, eh bien tu y vas", explique-t-il.

C'est en Italie qu'il est revenu dans le champ de vision du sélectionneur dans trois clubs, Brindisi, Milan et le Virtus Bologne avec lequel il vient de remporter la Ligue des champions, la C3 du basket.

- Pas d'offre d'Euroligue -

La saison prochaine il ne jouera toujours pas dans une grosse écurie européenne mais à Izmir, en Turquie. "Un choix qui interroge. Il vaut mieux que ça", estime Vincent Collet.

M'Baye l'explique par "un concours de circonstances". "Izmir était intéressant parce que je vais découvrir une nouvelle ligue et parce que le coach (Ufuk Sarica) est très respecté là-bas, c'est celui de l'équipe nationale. Mais le fait de ne pas avoir eu d'offre d'Euroligue m'a un peu énervé", admet-il.

Vincent Collet compte beaucoup sur M'Baye dans ce Mondial où le secteur intérieur a peut-être perdu un autre élément, Louis Labeyrie, blessé à la cuisse.

Le sélectionneur apprécie son adresse à longue distance et aussi son implication en défense, un domaine dans lequel il a beaucoup progressé ces derniers mois, même s'il s'est un peu relâché mardi contre les Jordaniens (103-64).

"J'ai fait quelques petites conneries, mais ce n'était pas l'euphorie, c'était plus l'envie de bien faire. J'ai été un peu trop agressif dans certaines situations", a reconnu M'Baye, qui a quand même réussi un joli 3 sur 4 à trois points (11 points).

Bien sûr, les Dominicains et surtout les Australiens et les Lituaniens, que les Français affronteront à partir de ce week-end à Nankin pour une place en quart de finale, sont prévenus. M'Baye ne bénéficiera plus de l'effet de surprise.

"J'aurai peut-être moins de shoots ouverts, mais s'ils font plus attention à moi, ça ouvrira la porte à quelqu'un d'autre. Le but ce n'est pas que je mette des trois points, c'est qu'on gagne les matches", dit-il.