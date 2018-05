Mondial de basket: la France avec les meilleurs contre la Bosnie et la Russie lors des qualifs

Les meilleurs basketteurs français, Rudy Gobert, Nicolas Batum, Evan Fournier, Nando De Colo et les autres, seront de retour pour aller affronter la Bosnie le 29 juin et la Russie le 2 juillet en matchs de qualification pour le Mondial-2019.

Le sélectionneur Vincent Collet a publié vendredi une liste de 14 joueurs, et 4 réservistes, dans laquelle figurent pratiquement toutes les stars de la NBA et de l'Euroligue, qui avaient été privées des quatre premiers matchs en raison d'un conflit de calendrier.

La Fédération internationale (Fiba) a placé les premières "fenêtres" au milieu de la saison de clubs, en novembre et février dernier, empêchant les joueurs de NBA d'y participer. L'Euroligue a bloqué ses propres joueurs en refusant de modifier ses dates.

Avec une "équipe C", la France a tout de même gagné ces quatre rencontres face à la Belgique (deux fois), à la Russie et à la Bosnie et s'est assurée de sa présence au deuxième tour de qualification, où les résultats du premier seront conservés.

La nouvelle liste compte trois joueurs de NBA (Gobert, Batum, Fournier), mais pas le jeune meneur Frank Ntilikina, retenu par les New York Knicks, et six joueurs d'Euroligue parmi lesquels De Colo et le meneur de Barcelone Thomas Heurtel.

On note la présence du meneur Andrew Albicy et de l'ailier Paul Lacombe, deux des hommes qui avaient répondu présents pour les quatre premiers matchs, et du capitaine Boris Diaw, 36 ans, qui n'a pas encore annoncé s'il prolongeait sa carrière en club.

Les Français affronteront la Bosnie le 29 juin à Tuzla, puis la Russie le 2 juillet à Krasnodar. Pour aller au Mondial en Chine (31 août - 15 septembre), ils devront en passer par une deuxième phase de poule où trois billets (sur six équipes) seront distribués après trois nouvelles "fenêtres".

Les 14 sélectionnés:

Meneurs: Andrew Albicy (Andorre/ESP), Thomas Heurtel (Barcelone/ESP)

Arrières: Fabien Causeur (Real Madrid/ESP), Nando De Colo (CSKA Moscou/RUS), Edwin Jackson (Barcelone/ESP)

Ailiers: Nicolas Batum (Charlotte/NBA), Evan Fournier (Orlando/NBA), Paul Lacombe (Monaco)

Ailiers forts: Boris Diaw (Levallois), Mathias Lessort (Etoile Rouge/SRB)

Pivots: Moustapha Fall (Buyuksehir/TUR), Rudy Gobert (Utah/NBA), Louis Labeyrie (Strasbourg), Vincent Poirier (Vitoria/ESP)

Les 4 réservistes:

Meneur: Axel Julien (Dijon) - Arrière: Yakuba Ouattara (Monaco) - Ailier: Lahaou Konaté (Nanterre) - Ailier fort: Alain Koffi (Pau-Orthez)