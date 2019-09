Mondial de basket: le banc des Bleus doit se lever

Le deuxième match du Mondial, mardi à Shenzhen (14h30 heure française), contre la modeste Jordanie, va donner l'occasion au banc des Bleus de s'exprimer, d'autant que lors de la victoire face à l'Allemagne (78-74), les remplaçants n'ont pas été à la hauteur.

Les statistiques sont implacables: à eux cinq, Vincent Poirier (9), Frank Ntilikina (8), Nando De Colo (3), Louis Labeyrie (0) et Axel Toupane (0) n'ont inscrit que 20 points (contre 58 pour le cinq majeur), n'ont pris que 6 rebonds (contre 31) et n'ont donné que deux passes décisives (contre 14).

Un apport insuffisant pour alléger la pression sur les titulaires. C'est quand Vincent Collet a ouvert le banc (sauf à Paul Lacombe et à Mathias Lessort qui n'ont pas joué) que le 14-0 du début de match a fondu, les Allemands revenant à quatre points dans le deuxième quart-temps.

Le plus décevant a été Nando De Colo, sixième homme et élément-clef du dispositif, considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'Euroligue, qui a perdu à lui seul cinq ballons et fini à 0 sur 3 au tir.

- Du repos pour les titulaires -

Après cette contre-performance, les cadres, bien sûr, dédramatisent. "C'est difficile de juger sur une rencontre. A Lyon en préparation, contre le Brésil, c'est le banc qui a gagné le match. On ne peut pas les blâmer, on a réussi à gagner en équipe et c'est le principal", dit Nicolas Batum, volant au secours de De Colo en bon capitaine. "Nando a fait de bonnes choses collectivement. Alors oui, il n'a pas mis un tir, mais il a été là dans la gestion, il a bien défendu, il a fait des choses qui ne se voient pas dans les stats".

Il n'empêche, pour rassurer tout le monde, les remplaçants vont devoir se mettre en valeur contre la Jordanie, l'équipe la plus faible qu'ils affronteront pendant le tournoi.

"On ne pourra pas forcer que sur le cinq majeur pendant toute une compétition. C'est un point à améliorer dès demain. Contre ces deux adversaires (avec la République dominicaine jeudi) qui, sans leur manquer de respect, seront moins forts que l'Allemagne, il faut pouvoir laisser les titulaires se reposer, leur montrer qu'on pourra les aider dans les moments importants", dit Paul Lacombe.

- Gratter des minutes -

Le Monégasque n'a pas mis les pieds sur le terrain contre l'Allemagne, mais il l'accepte sans broncher. C'était pourtant un grand moment pour lui: son premier match dans un tournoi majeur, à 29 ans. Valeur sûre de la ProA, mais jamais sélectionné, il a gagné sa place lors des "fenêtres" de qualification auxquelles ne pouvaient pas participer les joueurs de NBA et d'Euroligue.

"Pour moi ça ne pose aucun problème (de ne pas jouer). Je ne suis pas titulaire et tant mieux parce que ça veut dire qu'on a une belle équipe. Je peux concevoir que quand on a un statut différent c'est peut-être un peu plus dur de l'accepter. Je sais pour quoi je suis là. Je suis prêt à prendre ce qu'on me donnera. Je pense que j'aurai ma chance dans le prochain match. A moi de montrer que je ne suis pas là pour rien", dit-il, sans s'interdire d'envisager une suite plus active.

"Le coach et le staff partent avec un plan de jeu. Mais on peut gagner une place grâce à ce genre de rencontres si on est convaincant. Si ça me permet de gratter des minutes dans d'autres matchs, tant mieux pour moi, et si ça ne le permet pas, tant que l'équipe gagne, c'est l'essentiel. De toute façon, le but n'est pas individuel mais collectif", dit-il.