Mondial de basket: les Américains se vengent sur les Japonais

Passés tout près de l'humiliation face à la Turquie mardi, les Américains se sont vengés sur les Japonais, pulvérisés 98 à 45 au Mondial en Chine en clôture du premier tour, jeudi.

Les États-Unis, fragilisés par l'absence de leurs stars, ont levé le pied après trois quarts-temps alors que l'écart était déjà de 53 points. Jaylen Brown (Boston Celtics) a été le meilleur marqueur du match avec 20 points. Son futur coéquipier en club, le meneur Kemba Walker, a inscrit 15 points.

L'équipe de Gregg Popovich commencera la deuxième phase contre la Grèce du MVP de la dernière saison NBA, Giannis Antetokounmpo. Un match très attendu depuis le tirage au sort. Les Grecs ont réagi après leur faux-pas face au Brésil et ont obtenu leur billet pour le 2e tour en battant la Nouvelle-Zélande 103 à 97.

Antetokounmpo a haussé le ton avec 24 points, 10 rebonds et 6 passes décisives. Le shooteur des "Tall Blacks" Corey Webster a marqué 31 points, avec 7 tirs à 3 points.

Les Turcs, eux, n'étaient pas remis de leurs émotions de l'avant-veille contre les États-Unis (ils avaient perdu d'un point à cause de quatre lancers francs manqués de rang à quelques secondes de la fin). Ils ont laissé échapper leur qualification en s'inclinant contre toute attente face à la République tchèque 91 à 76.

Dans l'une des plus belles affiches du premier tour, les Australiens ont réaffirmé leurs ambitions en battant la Lituanie 87 à 82. Le meneur de San Antonio Patty Mills (23 points) et le futur pivot des Phoenix Suns Aron Baynes (21 points, 13 rebonds) ont fait la différence pour les "Boomers".

Les seize qualifiés vont maintenant disputer à partir de vendredi une deuxième phase (quatre poules de quatre équipes) où les résultats du premier tour seront conservés. Les deux premiers de chaque groupe iront en quart de finale. Les mieux placés sont l'Argentine et la Pologne (groupe I), la Serbie et l'Espagne (groupe J), les États-Unis et le Brésil (groupe K) et la France et l'Australie (groupe L).