Mondial de hand: le Danemark défendra ses couronnes

Encore au rendez-vous. Le Danemark, double tenant du titre, s'est qualifié pour la finale du Mondial de hand en battant l'Espagne (26-23), grâce à un gardien décisif et malgré une frayeur en fin de rencontre, vendredi à Gdansk (Pologne).

Les Danois, titrés en 2019 et 2021, affronteront dimanche à Stockholm la Suède ou la France, pour un inédit triplé - le doublé à été réalisé par la France et la Roumanie à deux reprises chacune et par la Suède.

Ils doivent donc reprendre l'avion, dans la soirée, dans le sens inverse du trajet effectué avant cette demi-finale où ils ont battu les Espagnols pour la troisième fois en quatre confrontations d'affilée à ce stade d'une grande compétition.

Après le Mondial-2021 (36-33) et les JO-2021 (27-23), la Roja s'est encore inclinée face aux Scandinaves, qu'elle avait cependant dominés dans le dernier carré de l'Euro-2022 (29-25).

Elle a bien cru réaliser un nouveau miracle comme en quarts, où elle avait égalisé sur le gong contre la Norvège avant de l'emporter après deux prolongations (35-34).

Derrière pendant toute la partie, elle a ainsi remonté à deux reprises des écarts difficilement surmontables.

Les Espagnols sont d'abord revenus à une longueur (19-20, 48e) après avoir marqué quatre buts sans en encaisser un seul, dans le sillage de leur gardien, Gonzalo Perez De Vargas, enfin décisif (14 arrêts sur 40 tirs, 35% de réussite au final).

Mais ils ont manqué à deux reprises la balle de l'égalisation et les Danois ont repris le large pour mener 24 à 20 à quatre minutes de la fin.

Pas de quoi faire abdiquer l'Espagne, revenue, à une minute de la fin à deux unités (23-25) et avec la possession en sa faveur après que Perez De Vargas a arrêté un pénalty de Mikkel Hansen.

Mais le portier espagnol a été imité dans la foulée par son homologue danois, Niklas Landin, qui a stoppé son seul jet de 7 mètres de la rencontre, tiré par Ferran Solé, pour éteindre les derniers espoirs adverses.

Landin, double meilleur joueur du monde en titre, a été l'homme du match pour le Danemark, décisif en première période puis en toute fin de match. Il termine avec 43% de réussite (15/35).