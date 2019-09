Mondial de rugby: des Bleus humbles mais ambitieux

L'appétit viendra en mangeant: les joueurs du XV de France abordent la Coupe du monde au Japon, à partir de samedi, avec comme premier objectif public, au vu de leurs résultats passés et de leur poule, d'atteindre les quarts de finale. Ensuite, une autre compétition commencera, où tout sera possible...

36% de victoires depuis l'édition 2015, en Angleterre. Des raclées reçues ces deux dernières années en Afrique du Sud (juin 2017) et Nouvelle-Zélande (juin 2018) ou, dans le dernier Tournoi des six nations, en Angleterre (44-8) et en Irlande (26-14). Avec un tel bilan, difficile de claironner avoir comme but de soulever le trophée Webb Ellis, le 2 novembre, pour la première fois de l'Histoire.

"Par le passé ça a été dit, et ça n'a pas été bon. Il faut être ambitieux mais rester humbles, travailler dans notre coin et prendre match après match. On va déjà essayer de très bien rentrer dans la compétition contre l'Argentine", lance Arthur Iturria.

L'Argentine, c'est dès samedi à Tokyo, dans un choc déjà décisif pour la qualification en quarts de finale au vu du troisième concurrent de la poule, l'Angleterre. Les Bleus l'abordent-ils avec de l'appréhension?

"Il y a forcément de l’appréhension, mais c’est ce qui nous fait avancer. C’est de la pression positive, l’envie de bien faire. Je ne crois pas qu’on soit ultra inquiet, qu’on ait des doutes. Mais tout le monde a envie de bien faire. On a la pression de nos ambitions: déjà remporter ce match et sortir des poules", répond Jefferson Poirot.

- "J'espère que vous verrez" -

Les Français ont battu les Pumas en novembre dernier, à Lille (28-13) et ne les voient pas, dans leur très grande majorité, supérieurs. A l'exception notable d'Arthur Iturria. "On ne va pas se mentir, aujourd’hui on est inférieur aux Argentins. (...) On n’est personne parce qu'on n’a rien fait, rien prouvé en équipe", disait le Basque avant d'affronter l'Italie pour le dernier match de préparation, le 30 août (47-19).

Il n'a depuis "pas révisé (son) jugement". "Je dis ce que je pense, ce n'est peut-être pas ce que pensent les autres. Maintenant, est-ce que je me sens inférieur, est-ce que j'ai peur d'eux? Non. Mais je ne me leurre pas: quand tu prends les deux équipes, l'Argentine a montré plus de choses que nous ces dernières années. Maintenant, on a de bonnes qualités pour les battre", expliquait-il ainsi la semaine dernière à Fujiyoshida, où les Bleus ont établi leurs quartiers jusqu'à mercredi et leur départ pour Tokyo.

En cas de victoire samedi, ils s'ouvriraient la porte de la phase à élimination directe, et une autre Coupe du monde débutera.

"Il faut se dire que sortir poules sera une très belle chose, mais pas une fin en soi. Il ne faudra pas se dire +c'est bon on est en quarts+, car c'est là que la compétition va commencer", souligne Iturria.

Pour se terminer, le 2 novembre à Yokohama, avec la coupe dans les mains? Il y a ceux qui n'hésitent pas à le dire, comme Charles Ollivon -- "forcément j'y crois, sinon je ne serais pas venu" -- ou Damian Penaud: "On est tous compétiteurs, donc dans un coin de la tête on a tous envie de gagner la compétition."

Il y a aussi ceux qui préfèrent ne pas ébruiter l'objectif que les joueurs se sont fixés entre eux, à l'instar de Paul Gabrillagues -- "il y a des choses qui restent entre nous, c'est important" -- ou de Poirot: "Après (la phase de poules), j'espère que vous verrez..."