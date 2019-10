Mondial de rugby: Galles-Afrique du Sud, combat de poids-lourds

Amateurs de grandes envolées s'abstenir: le pays de Galles, avec son jeu étouffant et structuré, affronte l'Afrique du Sud et son paquet d'avants destructeur dimanche (09h00 GMT/10h00 françaises) à Yokohama pour une place en finale de la Coupe du monde.

On peut reconnaître à Warren Gatland une forme de lucidité quand il pronostique que cette deuxième demi-finale, moins alléchante que l'affiche Angleterre - Nouvelle-Zélande, ne "sera pas le plus beau match au monde".

Le sélectionneur du pays de Galles a en effet vu les Springboks éparpiller en quarts de finale le Japon (26-3) à force de groupés-pénétrants (dont un de près de 50 mètres pour amener le dernier essai) et grâce aux gros bras de ses avants, sans équivalent sur la planète.

Il a également vu son équipe souffrir le même jour face à la France (20-19) qui, sans l'exclusion définitive de Sébastien Vahaamahina pour un coup de coude et deux essais à zéro passe encaissés, aurait sans doute gagné le droit de défier les Sud-Africains.

Ce "privilège" revient donc au XV du Poireau, qui a dans son viseur une première finale mondiale, huit ans après avoir échoué à sa porte, battu par la France en Nouvelle-Zélande (9-8).

Gatland, en poste depuis 2008, était déjà à sa tête, et espère bien achever son long mandat en beauté après avoir porté les Gallois à la deuxième place mondiale et au sommet de l'Europe, avec un troisième Grand Chelem réalisé dans le Tournoi des six nations en mars.

"J'ai comme l'impression que nous boxons systématiquement au-dessus de notre catégorie, mais atteindre la finale constituerait pour nous un sacré aboutissement", souligne le Néo-Zélandais.

- "Revanche" -

Cette remarquable constance n'a pas encore trouvé de prolongement sur la scène mondiale: après avoir buté contre la France en 2011, le pays de Galles s'est vu barrer le chemin, il y a quatre ans en Angleterre, par l'Afrique du Sud justement (23-18).

Pour le Gallois Jonathan Davies, le pays de Galles "doit une revanche" aux Springboks. "Ce sera dans nos têtes et j'espère que nous pourrons leur rendre la monnaie de leur pièce cette semaine", ajoute le centre, de retour après avoir raté le quart de finale sur blessure (genou).

Pour croire en leur bonne étoile, Davies et ses partenaires peuvent s'appuyer sur la confiance née d'une série de quatorze succès entre février 2018 et août dernier, leur défense hermétique, leur précision au pied et leur capacité à répéter les séquences offensives pour faire craquer l'adversaire.

Bref, à l'est rien de nouveau, Handré Pollard en est conscient: "Ils savent vous priver de possession et d'occupation, et imposent leur jeu au pied. Ce n'est pas un plan de jeu ou un rugby avec beaucoup de +flair+... c'est juste étouffant."

- "Festival de jeu au pied" -

L'ouvreur des Boks et ses partenaires ont payé pour le savoir, battus lors des quatre dernières confrontations entre les deux équipes.

Le "compliment" peut cependant leur être retourné, ce qui conduit Gatland à prédire "un festival de jeu au pied" dimanche à Yokohama.

Probablement un peu mieux lotis en muscles devant et en jambes derrière, même sans leur ailier de poche Cheslin Kolbe (les Gallois sont eux privés de leur arrière Liam Williams), les "Boks" ont eux emprunté un chemin beaucoup plus sinueux pour atteindre le pallier de leur troisième finale, après 1995 et 2007, titre mondial à la clé à chaque fois.

Moribonds fin 2017, ils doivent en grande partie leur redressement à l'arrivée en début d'année suivante au poste de sélectionneur de Rassie Erasmus, qui les a recentrés sur leurs points forts: conquête, matraquage et précision au pied.

Cette vieille recette, efficace, a permis à l'Afrique du Sud de partir à la reconquête des foules, les siennes du moins.

"Depuis 2015 (élimination en demi-finale) nous sommes 5e, 6e ou 7e mondiaux et avançons masqués, explique ainsi Erasmus. Certaines personnes ont perdu foi en nous mais nous essayons d'obtenir de nouveau leur respect. Les gens commencent à croire de nouveau en notre équipe." Ces espérances passeront au révélateur gallois.