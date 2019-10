Mondial de rugby: Gatland, le roi bâtisseur du pays de Galles

Il a remis une petite nation de 3 millions d'habitants sur le devant de la scène mondiale: le pays de Galles doit tout ou presque à son sélectionneur Warren Gatland, qui vit sa dernière aventure après douze ans de règne.

"C'est marrant, j'ai l'impression qu'il a préparé cela dans sa tête depuis 10 ans plutôt que les 4, 2 dernières années, ou 18 mois. Il est constamment en train de construire et tout ce que nous avons réussi à faire ou pas, que ce soit la profondeur de l'effectif, les installations sportives ou quoi que ce soit, c'est pour ce moment."

Construire. En un mot et deux phrases, le capitaine Alun Wyn Jones a résumé vendredi l'oeuvre de son patron néo-zélandais (56 ans), avec lequel il a remporté 3 Grands Chelems (2008, 2012, 2019) et disputé deux tournées des Lions britanniques et irlandais (2013, 2017).

Oeuvre qui, pour être achevée, passe par un succès sur la France, dimanche à Oita, afin de postuler à une finale mondiale le 2 novembre à Yokohama. Cette finale, le XV du Poireau n'a pas réussi à l'atteindre en deux tentatives sous Gatland, éliminé en demi-finale en 2011 (par la France) et en quart de finale en 2015 (par l'Afrique du Sud). Deux échecs relatifs après 2007, quand l'élimination en poules avait entraîné le limogeage de son prédécesseur Gareth Jenkins.

- Inspiré par l'hémisphère sud -

Sur ces ruines encore fumantes, le Néo-Zélandais a vite rebâti... en profitant du travail de ses compatriotes de prédécesseurs, Graham Henry (1998-2002) et Steve Hansen (2002-2004) qui porteront plus tard les All Blacks vers deux titres mondiaux.

La recette des Kiwis pour le Poireau? Créer des provinces comme dans l'hémisphère sud, les clubs gallois n'étant pas assez compétitifs. Les 4 "régions" galloises, instituées en 2003, vont permettre à Gatland de regrouper ses internationaux.

De concert avec la Fédération (WRU), l'ancien talonneur va ensuite resserrer l'étau pour garder ses meilleurs éléments au pays. En 2014, il s'autorise à aligner au maximum 3 joueurs évoluant à l'étranger; en 2017, il fixe le cap à 60 sélections pour s'exporter tout en restant sélectionnable, imitant ainsi l'Australie. Encore une idée importée de l'hémisphère sud...

En 2009, Gatland inaugure le Centre national d'excellence de Vale Resort, juste en dehors de Cardiff. C'est un moment-clé pour la progression des Gallois. "Nous savons que le talent pur existe à tous les niveaux au pays de Galles", clame alors le visionnaire technicien.

Depuis, Gatland n'a cessé d'ajouter des mètres carrés à Vale Resort: un centre de cryothérapie - plus besoin d'aller en Pologne -, une salle de musculation cinq fois plus grande... afin que les joueurs se sentent un peu plus chez eux.

"Gats" ne repousse pas seulement les murs, il change aussi la déco intérieure. Le "Warrenball" de ses premières années - avancer grâce à de gros porteurs de balle, notamment des premiers centres (N.12) comme Jamie Roberts, qui misent sur des courses directes pour faire exploser le rideau défensif adverse - a progressivement laissé la place à plus de créativité chez ses arrières. Jusqu'à parvenir à se débarrasser de ce terme devenu péjoratif, car synonyme d'un rugby très prévisible.

- Fini les "grenades" -

Tout ce qu'il voulait, le Néo-Zélandais l'a obtenu. Pour sa dernière compétition, il est visiblement apaisé: fini les "grenades" d'avant-match qu'il avait l'habitude de dégoupiller, notamment à destination de son meilleur ennemi Eddies Jones, le sélectionneur australien de l'Angleterre.

Il s'autorise tout de même quelques piques, comme vendredi quand il évoque son entraîneur adjoint Shaun Edwards, annoncé chez les Français après le Mondial. "Shaun était un peu plus remonté cette semaine, je ne sais pas pourquoi..."

L'édifice gallois a pourtant tremblé au Japon quand une enquête pour paris illégaux a forcé son adjoint chargé de l'attaque Rob Howley, très proche de Gatland, à rentrer en Grande-Bretagne. "Gats" a aussitôt trouvé la parade en le remplaçant par Stephen Jones. Un profil idéal: l'ex-ouvreur connaît bien les joueurs pour avoir joué puis entraîné les Scarlets. Le roi a toujours des ressources en son royaume.