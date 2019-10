Mondial de rugby: Kolbe de retour, seul changement pour l'Afrique du Sud

La titularisation de l'ailier du Stade Toulousain Cheslin Kolbe, rétabli de sa blessure à une cheville, constitue le seul changement opéré jeudi par le sélectionneur de l'Afrique du Sud Rassie Erasmus pour la finale de la Coupe du monde contre l'Angleterre, samedi à Yokohama (banlieue de Tokyo).

Kolbe (26 ans, 13 sél.) avait été ménagé pour la demi-finale contre le pays de Galles (19-16), Erasmus le jugeant insuffisamment remis d'une blessure à la cheville contractée contre l'Italie en poules (49-3). Il était loin de son meilleur niveau en quarts de finale contre le Japon (26-3).

Il remplace Sbu Nkosi, seul changement sur la feuille de match effectué par Erasmus, qui a de nouveau placé six avants pour deux arrières sur le banc.

"C'est dur pour Sbu d'être sorti de la feuille de match, mais comme pour les sept autres joueurs (non retenus) et les deux rentrés à la maison sur blessure (Trevor Nyakane et Jesse Kriel). Son apport a été vital pendant notre campagne" a déclaré Erasmus.

"Je me suis entraîné avec le reste de l'équipe ces deux dernières semaines. Je suis revenu à 100% de mes capacités, ma cheville va très bien" a déclaré Kolbe.

L'ailier de poche (1,71 m pour 80 kg) s'est attendu à être visé par de nombreuses chandelles de la part des Anglais: "Evidemment, j'adore courir avec le ballon, mais le jeu pratiqué ces deux derniers mois (à la Coupe du monde) est différent. C'est davantage une bataille aérienne" a déclaré l'ailier.

"Il y aura des duels dans les airs et à la retombée du ballon, je pense que l'équipe est prête pour ça" a-t-il ajouté.

Le XV de départ: W. Le Roux - Kolbe, Am, De Allende, Mapimpi - (o) Pollard, (m) De Klerk - P.S. Du Toit, Vermeulen, Kolisi (cap.) - De Jager, Etzebeth - Malherbe, Mbonambi, Mtawarira

Remplacements: Marx, Kitshoff, Koch, Snyman, Mostert, Louw, H. Jantjies, F. Steyn