Mondial de rugby: l'Irlande qualifiée en attendant le Japon ou l'Ecosse

L'Irlande, qui a battu les Samoa (47-5), a décroché sa qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde, en attendant le Japon ou l'Ecosse qui se disputeront le dernier billet dimanche, si le match, menacé par le typhon qui frappe le Japon, peut être joué.

Les Irlandais rejoignent les six premiers qualifiés: la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud (poule B), l'Angleterre et la France (poule C) ainsi que le pays de Galles et l'Australie (poule D).

Le dernier match qualificatif pour les quarts de finale, Japon-Ecosse, dimanche, constituera un véritable 8e de finale.

En cas de succès ou de match nul, les Japonais accèderont pour la première fois au cercle des 8 meilleures équipes mondiales.

En cas de défaite, les Brave Blossoms iront en quart de finale s'ils empochent un point de bonus défensif et empêchent les Ecossais de marquer quatre essais, synonymes de bonus offensif.

De leur côté, les Ecossais doivent l'emporter avec le bonus. S'ils ne marquent pas quatre essais (bonus offensif), ils devront empêcher les Japonais de décrocher le bonus défensif.

Ce Japon-Ecosse est menacé par le typhon Hagibis qui a balayé samedi la grande région de Tokyo. Une décision concernant la tenue du match sera prise dimanche matin, à peine quelques heures avant le match dont le coup d'envoi est prévu à 19h45 locales (12h45 françaises, 10h45 GMT).

Si le match est annulé, le résultat sera considéré comme un match nul (0-0) et le Japon accèdera aux quarts de finale.

En cas de qualification, les Japonais termineront premiers de la poule A et affronteront l'Afrique du Sud (2e de la poule B) en quart de finale, alors que l'Irlande affronterait les All Blacks.

En cas de qualification écossaise, le XV du Chardon retrouverait les All Blacks alors que l'Irlande affronterait l'Afrique du Sud.

Par ailleurs, un dernier match disputé dimanche aura une incidence sur les quarts de finale. En cas de succès (probable) sur l'Uruguay, le pays de Galles terminera en tête de la poule A, et affrontera la France en quart de finale.

L'autre quart de finale opposerait l'Angleterre à l'Australie.