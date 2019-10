Mondial de rugby: le XV de France délivré par le pied de Lopez, la puissance de Camara

Le XV de France a été porté par le pied de Camille Lopez, la science de Gaël Fickou et la puissance de Yacouba Camara et Bernard Le Roux, face aux Etats-Unis, battus (33-9) mercredi à Fukuoka en Coupe du monde:

Ramos: souvent bien placé, il n'a pas commis d'erreur. Il s'est efforcé de remonter les ballons. Promu buteur, il a raté une transformation en position délicate. Remplacé par Médard, précieux par son jeu au pied.

Raka: lorsqu'il parvient à attraper le ballon, il est un danger pour la défense adverse. Pour preuve, son essai à la réception d'une passe de Lopez, ou son intervention sur le quatrième inscrit par Serin. Mais sinon, il a signé quelques ratés spectaculaires (en avants, mauvais placements) qui ternissent grandement son tableau.

Guitoune: il a commis quelques gourmandises, en oubliant à plusieurs reprises de servir des partenaires. Auteur d'une percée majuscule, conclue par une passe jugée en-avant (peu évident) par l'arbitre M. O'Keefe, alors que Raka avait aplati.

Fickou: le patron des lignes arrières, c'est lui. Il a remis le XV de France dans le sens de la marche quand les Américains sont revenus à trois points. C'est d'ailleurs lui qui a inscrit l'essai de la délivrance (67).

Huget: auteur du premier essai français, à la réception d'un jeu au pied astucieux de Lopez, il a ensuite été assez peu servi en attaque et le ballon glissant ne lui a pas réussi. Ses replis défensifs et sa présence sur les ballons aérien ont été précieux.

Lopez: rétrogradé deuxième ouvreur derrière Ntamack, il a signé une prestation de première classe en s'efforçant de bien varier le jeu. Son pied a précipité trois des cinq essais français, inscrits par Huget (petit par-dessus), Raka (passe au pied) et Serin (après réception de Raka et relais de Camara). A son débit, un renvoi raté (32e) et quelques difficultés pour trouver des solutions face à la défense pressante des USA en seconde période.

Machenaud: le demi de mêlée a assez peu pesé sur le jeu français. Il s'est efforcé de jouer rapidement, mais a été victime de ballons cafouillés dans les mêlées ouvertes.

Camara: très présent en attaque comme en défense tout au long du match. Il était notamment là pour assurer un relais décisif sur l'essai du bonus, inscrit par Baptiste Serin à dix minutes de la fin.

Picamoles: pour son premier capitanat, il s'est efforcé de jouer juste et surtout de faire avancer son équipe, notamment en première période. Il s'est ensuite un peu éteint.

Iturria: présent en début de match, il a ensuite disparu de la circulation. Il a notamment manqué de présence dans les mêlées ouvertes pour "nettoyer" les gratteurs adverses.

Le Roux: une prestation très solide, dans le combat rapproché mais aussi dès que le jeu a pris du volume. Il a peut-être gagné sa place pour les matches décisifs.

Gabrillagues: peut-être victime de son manque de compétition - il n'avait plus joué depuis le 17 août en raison d'une suspension -, il a été assez effacé et a semblé manquer de rythme.

Setiano: un peu bousculé en mêlée en début de match (pénalisé à la 17e), il s'est ensuite bien repris. Auteur de deux beaux relais, sur l'essai d'Huget (6e) puis juste avant sa sortie (45e).

Chat: où était passée sa fougue ? Rarement servi ballon en main, il a été peu en vue contrairement à son habitude. Remplacé dès le début de la seconde période.

Baille: plutôt à l'aise en mêlée, il a poussé quelques charges intéressantes.

Remplaçants: l'encadrement français a décidé de procéder rapidement à des remplacements. D'abord en première ligne, puis dans le reste de l'équipe.

L'entrée de Serin (65e) a apporté beaucoup de vitalité au moment où les USA baissaient de rythme. Les charges de Grégory Alldritt et de Sébastien Vahaamahina ont précipité les trois derniers essais qui ont permis de sceller le sort du match.