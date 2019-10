Mondial de rugby: le XV de France "prépare" son match contre l'Angleterre, peu importe le typhon

Le XV de France "prépare son match" de Coupe du monde contre l'Angleterre, samedi à Yokohama, dans l'attente d'une décision de World Rugby sur la tenue de la rencontre menacée par le typhon Hagibis, a déclaré mercredi l'ouvreur Camille Lopez.

L'encadrement comme les joueurs n'avaient pas été informés, à la mi-journée au Japon, d'une décision de World Rugby au sujet d'une éventuelle délocalisation ou annulation de la rencontre.

"On n'a pas plus d'infos que ça. On suit le truc forcément car on en entend parler mais non, pour le moment, on n'a pas évoqué (une annulation ou une délocalisation). On reste sur la préparation du match et on verra ce qui se passera", a expliqué Lopez.

L'ouvreur ne trouve pas déstabilisant le flou qui entoure la tenue de cette rencontre pour la première place de la poule C, les deux équipes étaient déjà assurées d'aller en quarts de finale: "Ce n'est pas comme si on devait aller chercher la victoire pour se qualifier. Mais forcément ce serait préférable de jouer car les France-Angleterre sont toujours à part, en plus c'est la Coupe du monde. Ca nous permettrait de travailler pour préparer pour le quart de finale" le 19 ou le 20 octobre à Oita, sans doute contre le pays de Galles ou l'Australie.

Si le "Crunch" a lieu à Yokohama, les conditions météorologiques seront néanmoins très probablement compliquées, avec de la pluie et un fort vent attendus. "On s'adaptera à ça. Mais pour le moment on continue de préparer notre match" a souligné Lopez.

Le typhon Hagibis, pour lequel les organisateurs de la Coupe du monde ont émis un avis météorologique lundi, a changé de trajectoire et se dirige vers Tokyo et sa banlieue, menaçant désormais France-Angleterre samedi et Japon-Ecosse dimanche à Yokohama, avec pour enjeu la qualification.

Les organisateurs sont en mesure de changer le lieu ou de modifier l'heure du coup d'envoi d'un match au cas où la météo pourrait affecter sa tenue. En cas d'absence de solution et si un match de la première phase ne peut avoir lieu, la fédération internationale a prévu que chaque équipe se voit accorder deux points (match nul 0-0).