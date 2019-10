Mondial de rugby: le XV de France "s'est laissé un peu griser" selon Brunel

Le sélectionneur Jacques Brunel a estimé que le XV de France s'était "laissé un peu griser" après sa bonne entame pour finalement peiner face aux Etats-Unis jusqu'au dernier quart d'heure (33-9), mercredi à Fukuoka (sud du Japon) en Coupe du monde.

QUESTION: Qu'est-ce qui prédomine, le soulagement ou l'agacement ?

REPONSE: "La satisfaction d'avoir gagné. Et d'avoir pris 5 points. On eu du mal c'est évident, notamment physiquement car il y avait beaucoup d'humidité. On était un peu lents à l'échauffement. On a fait pas mal de fautes de main. On n'a pas bien maîtrisé mais c'est positif car c'est une victoire et cinq points."

Q: Comment expliquez-vous que vous ayez perdu le fil au cours de la première période ?

R: "On a bien débuté, on avait l'intention de mettre le ballon derrière leur ligne (de défense), de leur mettre la pression. On l'a relativement bien fait au début, on a marqué sur des jeux au pied puis on s'est laissé un peu griser, on a arrêté de leur mettre la pression, on a été contré par leur défense costaude, on le savait."

Q: Vous avez été pénalisés à huit reprises en première période. Comment l'expliquez-vous ?

R: "Je suis allé voir l'arbitre. Il me dit (qu'on est pénalisé) sur une succession de mêlées, touches, des hors jeu (lors d'une séquence de pression américaine dans les 22 mètres français). Mais je trouve que c'est déséquilibré. Que des fautes y soient, c'est possible, par contre eux, dans les rucks, ont été peu pénalisés. Et la protection de leurs joueurs sur les mauls, illicite, nous a causé pas mal de problèmes."

Q: Avez-vous coaché différemment vu le scénario compliqué ?

R: "Pas du tout. Mais on a tenu compte (pour le coaching) de l'équipe qui allait débuter contre les Tonga (et sera donnée jeudi, NDLR). On a prévu des changements. Le banc a apporté quelque chose, c'est la deuxième fois après le match précédent (23-21 contre l'Argentine). Alors que par le passé ce n'était pas le cas, ils ont été efficaces et c'est très bien."

Q: Qu'est-ce qui vous fait dire que vous serez meilleurs contre l'Angleterre lors du dernier match de poules, le 13 octobre ?

R: "Le prochain match est contre les Tonga. On ne pense pas à l'Angleterre, ah non! Dans quatre jours on joue une équipe contre qui l'Angleterre a mis beaucoup de temps à marquer son point de bonus offensif, et qui a montré beaucoup de qualités tout au long de la partie. Avec deux matches rapprochés je ne pense pas du tout à l'Angleterre, le seul objectif est les Tonga."

