Mondial de rugby: Ledesma présente ses "excuses" après ses critiques contre l'arbitrage

L'entraîneur du XV d'Argentine Mario Ledesma a présenté ses excuses ce lundi en conférence de presse à Osaka pour ses critiques lâchées samedi contre l'arbitre de France-Argentine (23-21) au Mondial-2019 de rugby.

"Si je suis ici, c'est pour présenter mes excuses aux personnes ou aux valeurs du rugby auxquelles j'ai pu faire du mal. Ce n'était pas mon intention. Je suis persuadé que je reste un bon représentant de ces valeurs et de celles de ma famille, et le fait qu'on ait pu douter de cela, je ne veux pas en faire un drame, mais ça m'attriste un peu", a expliqué Ledesma.

Samedi, devant les caméras de télévision puis en conférence de presse d'après-match, l'entraîneur passé notamment par Clermont comme joueur (2005-2011) avait pris à partie l'arbitre australien du match, M. Angus Gardner, en déclarant: "C'est vraiment dommage qu'ils nous sifflent comme un petit pays".

Il avait notamment épinglé deux de ses décisions survenues en fin de match, quand l'issue de la partie était encore incertaine, et pour lesquelles, selon lui, la France aurait dû être pénalisée.

"Avoir parlé de +petit pays+ ou des propos de ce genre, c'était malvenu. Et quand on se trompe, il faut demander pardon, c'est ce qui me paraissait être le plus logique", a souligné Ledesma.

L'entraîneur a également précisé qu'il a envoyé une lettre de décharge "en suivant les canaux officiels" à World Rugby concernant ces déclarations, pour lesquelles il a été vivement critiqué par la presse argentine.

La Nacion a notamment regretté que Mario Ledesma "ait oublié les préceptes du rugby", et qu'il ait envoyé "un message néfaste et dangereux" selon le quotidien.

Ledesma a justifié ses mots par la "frustration d'avoir perdu un match qu'il était possible de gagner", et a ajouté qu'il connaissait l'arbitre Angus Gardner de l'époque où il officiait comme assistant de Michael Cheika sur le banc des Wallabies, et qu'il ne doutait pas de son intégrité et de son impartialité.

"A aucun moment je ne veux que les gens croient que nous avons perdu à cause de l'arbitre", a-t-il précisé. "Il faut envoyer un message aux enfants qui nous regardent: cela dépend toujours de soi".

Après sa défaite en ouverture contre la France, l'Argentine devra gagner ses trois prochains matches pour espérer voir les quarts, à commencer par les Tonga, samedi à Osaka.