Mondial de rugby: Luke Thompson, doyen farceur et modèle pour le Japon

Il a le nez de travers, brille par son humour en anglais comme en japonais et montre l'exemple sur le terrain: le deuxième ligne Luke Thompson, doyen de la Coupe du monde à 38 ans, est prêt à écrire l'Histoire pour le Japon dimanche face à l'Ecosse.

Quelle différence entre sa première Coupe du monde, en 2007 en France, et sa 4e dans son pays d'adoption? "Je suis plus vieux qu'avant, mon visage est plus marqué et je suis un peu plus moche." Réponse en japonais s'il vous plaît, et avec l'accent d'Osaka dont il est passé "maître", souligne le journaliste Nobuhiko Otomo, qui ajoute que cette région fournit nombre de comédiens au Japon.

Face à des journalistes nippons forcément sous le charme, ce 16 septembre, le Néo-Zélandais d'origine annonçait sa retraite internationale à l'issue du Mondial. "Ce sera ma dernière Coupe du monde, vraiment", insiste-t-il après avoir décidé une première fois d'arrêter la sélection, puis changé d'avis en 2018 pour mener une dernière bataille avec les Brave Blossoms.

- Présent à chaque exploit -

Et il a bien fait: sa performance défensive face à l'Irlande - 19 placages! - tient une part non négligeable dans le succès retentissant des Japonais face au XV du Trèfle, le 28 septembre à Shizuoka (19-12). Un exploit qui a ouvert les portes d'un quart de finale inédit pour cette sélection émergente, portée pour moitié par des joueurs d'origine étrangère comme Thompson.

A condition de battre l'Ecosse... "Il n'y a pas moyen de gagner ce match et ne pas rallier les quarts", met-il en garde. Encore faut-il que ce match, menacé par le typhon Hagibis, ait bien lieu.

L'avant sait de quoi il parle: le premier exploit majeur des Japonais, en 2015 face à l'Afrique du Sud, n'avait pas accouché d'une qualification en raison d'une défaite quatre jours plus tard face à ... l'Ecosse. "Nous avions gagné trois matches sans réussir à y parvenir", rappelle Thompson, l'un des héros du "miracle de Brighton" par son abnégation défensive. "Donc c'est à nous de gagner nos matches et de rallier les quarts de finale."

Derrière le capitaine Michael Leitch - Néo-Zélandais d'origine et défenseur hors pair lui aussi -, Thompson (69 sélections) est donc l'autre phare d'une équipe encore en construction. Et une star pour le public japonais. "Si on écoute la foule au début du match, les deux joueurs qui provoquent le plus de bruit sont Luke Thompson et Michael Leitch. Cela résume tout", explique Riche Freeman, journaliste à l'agence de presse Kyodo News.

- "Une légende absolue" -

"C'est une légende ici, une légende absolue, les gens l'aiment: c'est un type marrant, il a passé 16 ans ici, il s'est toujours donné à 100% pour le Japon et il parle ce dialecte d'Osaka, le Kansai, qui est une sorte d'accent assez mignon; il a vraiment embrassé la culture japonaise, c'est pour cela que les gens l'aiment", conclut le journaliste.

De quoi lui ouvrir de nombreuses portes une fois les crampons raccrochés. "J'attends toujours, si vous avez des offres...", badine le natif de Christchurch, qui a quitté Canterbury en 2004, barré à son poste par les All Blacks Brad Thorn et Chris Jack, pour tenter sa chance au Japon. "Si on m'avait dit, il y a 16 ans", que sa carrière se terminerait par une Coupe du monde à domicile, "j'aurais pensé à une blague". Formulée en dialecte Kansai, évidemment.