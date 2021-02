Mondial des clubs: le Bayern Munich veut "absolument" gagner le titre, assure Flick

La fatigue n'est "pas un excuse" et le Bayern Munich participe au Mondial des clubs à Doha pour le gagner, ont martelé dimanche l'entraîneur Hansi Flick et le milieu de terrain Joshua Kimmich, à la veille de leur demi-finale contre le club égyptien d'Al-Ahly.

"Couronner une saison extraordinaire avec un sixième titre est une grande motivation", a insisté Flick en conférence de presse.

. Un voyage pénible (vol retardé en pleine nuit)

Joshua Kimmich (milieu de terrain): "Evidemment, ce n'était pas l'idéal, nous sommes arrivés samedi en fin d'après-midi, et l'entraînement prévu a été annulé. Malgré tout, nous devrions être en état de gagner ce match. Dans l'avion, nous avons pu nous allonger, nous serons frais pour le match demain (lundi)".

. L'adversaire Al-Ahly

Kimmich: "J'espère qu'ils ne vont pas nous surprendre. Nous savons que c'est une équipe très forte, c'est le +FC Bayern d'Egypte+ et ils sont invaincus depuis longtemps. Mais le vainqueur de la Ligue des champions (de l'UEFA, NDLR) est le favori de ce tournoi et nous voulons être dignes de ce rôle. Ne pas sous-estimer l'adversaire en fait aussi partie".

Hansi Flick (entraîneur du Bayern): "Notre équipe d'analystes a étudié l'adversaire. C'est une équipe qui a l'ambition de jouer au football et qui a beaucoup de solutions offensives. Leurs défenseurs latéraux sont également très offensifs. L'entraîneur (le Sud-Africain Pitso Mosimane) est très impressionnant, je viens de faire sa connaissance. Il cherche toujours à faire progresser son équipe, j'aime bien cette approche".

. La fatigue d'une saison chargée

Kimmich: "Nous avons eu un petite pause hivernale pour reprendre quelques forces. Nous avons un excellent effectif, il est important d'avoir ce réservoir de joueurs dans lequel nous pouvons puiser. Nous pouvons faire tourner. Dire que nous avons trop de matches n'est pas vraiment une excuse valable. Les conditions sont réunies pour que nous fassions ici aussi un bon tournoi.

. La motivation?

Flick: "Nous voulions absolument jouer ce tournoi et le gagner. Nous savons que c'est de la fatigue en plus mais nous arrivons motivés et couronner une saison extraordinaire avec un sixième titre est une grande motivation".

Kimmich: "Nous avons la grande chance de pouvoir écrire l'Histoire. L’atmosphère dans le groupe est bonne, dernièrement nous avons de nouveau mieux joué et nous restons sur cinq victoires consécutives. Mais nous savons que nous devons jouer encore mieux pour pouvoir gagner ce tournoi".

. Le Bayern est-il la meilleure équipe du monde?

Flick: "Je suis heureux de travailler au Bayern Munich, avec une super équipe. Qui est la meilleure équipe du monde? On le saura à la fin du tournoi, mais c'est notre objectif".

. Mondial des clubs ou Super Bowl?

Le Super Bowl, la grande finale annuelle du championnat de football américain, se déroulera dans la nuit de dimanche à lundi. Le Bayern affronte Al-Ahly lundi.

Flick n'a pas interdit à ses joueurs de regarder le match: "J'en ai parlé ce matin avec eux. Chaque joueur a la responsabilité d'être performant et doit savoir de lui-même comment recharger ses batteries. J'ai confiance dans l'équipe et nous avons un grand objectif commun."