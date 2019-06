Mondial féminin: Brésil et Australie, dernier train pour les 8e

Dernière chance pour le Brésil et l'Australie! Les deux équipes, au coude à coude avec trois points dans le groupe C de la Coupe du monde féminine de football, auront l'occasion mardi de rejoindre l'Italie, seule qualifiée en huitièmes de la poule.

Les Brésiliennes, qui figuraient parmi les favorites du Mondial à l'aube de la compétition, auront fort à faire mardi soir à Valenciennes contre les surprenantes Italiennes, qui ont gagné leurs deux matches inauguraux (6 points).

La Seleçao féminine, portée par la sextuple meilleure joueuse du monde Marta, n'a de son côté gagné que contre la très modeste Jamaïque, qui découvre le Mondial.

C'est donc l'Australie qui pourrait tirer son épingle du jeu dans le même temps à Grenoble, face aux "Reggae Girlz", après avoir déjà renversé le Brésil et avoir tenu tête à l'Italie jusqu'au bout des arrêts de jeu (deuxième but italien à la 90e+5).

Il n'est pas impossible non plus qu'à l'issue du 3e et dernier match de groupe, les deux places fortes du ballon rond chez les hommes finissent par se qualifier, puisque les quatre meilleures troisièmes seront aussi reversées en huitièmes.

Mardi 18 juin

Groupe C

(21H00/19H00 GMT)

Italie - Brésil

Jamaïque - Australie