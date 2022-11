Mondial: l'Angleterre impressionne d'entrée en balayant l'Iran 6-2

L'Angleterre, demi-finaliste du Mondial-2018 et finaliste de l'Euro-2020, a réussi son entrée dans la Coupe du monde 2022 au Qatar en surclassant l'Iran 6-2 dans le groupe B, lundi au stade stade Khalifa de Doha.

Face à des Iraniens qui ont rapidement dû faire sans leur gardien titulaire, touché au visage, les Anglais ont pris le dessus grâce à des buts de leurs jeunes pépites Jude Bellingham, 19 ans (35e) et Bukayo Saka, 21 ans (43e, 62e), et des plus expérimentés Raheem Sterling, (45+1), Marcus Rashford (71e) et Jack Grealish (90e). L'Iran a réduit le score grâce à un doublé de Mehdi Taremi (65e, 90+13 s.p.)

Au lendemain de la défaite inaugurale du Qatar face à l'Equateur (2-0), tous les regards étaient tournés vers cette rencontre pour guetter un geste de soutien des joueurs iraniens aux manifestants durement réprimés dans leur pays depuis la mort de la jeune Mahsa Amini, 22 ans.

- Les Iraniens muet pendant l'hymne -

Le geste a bien eu lieu quand les onze joueurs de la "Team Melli" se sont abstenus de chanter leur hymne national. Aucun chant en hommage à la jeune femme n'a en revanche été lancé en tribunes à la 22e minute, en référence à son âge.

Côté anglais, le capitaine Harry Kane a dû renoncer à porter le brassard coloré inclusif "One love", les sept fédérations qui comptaient le faire ayant fait marche arrière ce lundi, face à la menace de sanctions sportives de la Fifa. Les Anglais ont toutefois mis un genou à terre comme ils ont coutume de le faire pour dénoncer toutes les formes de discriminations.

Sur le terrain, le début du match a été marqué par une interruption de plus de dix minutes après un violent choc entre le gardien iranien Alireza Beiranvand et son défenseur Majid Hosseini (9e). Touché au nez, il a finalement dû céder sa place à Hossein Hosseini à la 20e minute.

Ce dernier a vécu une huitième sélection cauchemardesque face aux assauts anglais. Si une première tête décroisée d'Harry Maguire a heurté la transversale (32e), celle de Jude Bellingham, après un centre de Luke Shaw, a fini au fond des filets (35e, 1-0).

A 19 ans et 145 jours, Bellingham est devenu selon le statisticien Opta le plus jeune Anglais à marquer en Coupe du monde après Michael Owen en 1998 (18 ans et 190 jours).

- Doublé de Saka -

Le milieu offensif d'Arsenal Bukayo Saka a doublé la mise d'une superbe frappe du gauche sous la barre (43e, 2-0), après une remise de Maguire.

Puis, Sterling (80 sélections), qui n'avait pas marqué lors du Mondial en Russie, a ouvert son compteur dès son premier match dans cette édition, en reprenant un centre d'Harry Kane (45+1, 3-0).

En seconde période, Saka s'est offert un doublé après un beau numéro dans la surface (62e, 4-0). Les entrants Marcus Rashford, lancé par Kane (72e, 5-1), puis Jack Grealish (90e, 6-1) ont également marqué.

L'Iran a sauvé l'honneur grâce à un doublé de Taremi, déjà très bon avec Porto en ce début de saison et auteur d'un but à la 65e, puis d'un penalty à la toute fin du temps additionnel.

Les Etats-Unis attendent les Anglais vendredi, avant le voisin gallois le 29. Les Iraniens tenteront eux de se relancer face à ces mêmes Gallois, avant la revanche du match historique du Mondial-1998 contre les Américains (victoire iranienne 2-1).