Mondial: la présidente croate ne sait pas comment patienter

La présidente Kolinda Grabar Kitarovic "ne sai(t) pas comment elle tiendra jusqu'à dimanche", date de la finale du Mondial-2018 contre la France, événement historique pour la Croatie.

"Je déborde d'enthousiasme. Je ne sais pas comment je tiendrai jusqu'à dimanche", a dit jeudi aux journalistes la présidente de centre droit.

Elle avait manqué la demi-finale contre les Anglais pour cause de sommet de l'Otan, mais était partie en Russie assister aux qualifications contre le Danemark en huitièmes puis l'équipe-hôte en quarts.

De nombreuses images ont été diffusées sur internet et dans les médias, la montrant en maillot à damier, en tribune ou félicitant les joueurs dans le vestiaire.

"Je pars voir la finale, non seulement en tant que femme politique et que présidente mais comme supportrice passionnée du football croate" et comme "quelqu'un qui a joué au football", a-t-elle poursuivi.

Elle a annoncé qu'elle offrirait probablement un maillot à damier à son homologue français Emmanuel Macron, comme elle l'avait fait à Bruxelles avec la Première ministre britannique Theresa May. Elle a également expliqué en avoir fait parvenir un à Vladimir Poutine.

"Cette génération des chevaliers de Dalic (ndlr: le sélectionneur) a surpassé la génération des fils de Ciro" Blazevic, le sélectionneur des demi-finalistes de 1998, a-t-elle encore dit.

Le parcours croate au Mondial "peut amener un boom économique si nous exploitons bien cette situation", a-t-elle assuré, se refusant à tout pronostic. "Je ne suis pas bonne pour ça", a-t-elle dit.