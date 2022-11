Mondial: les vice-champions du monde croates impuissants contre le Maroc

La Croatie de Luka Modric, finaliste de la dernière Coupe du monde, n'a pas trouvé de solution contre le Maroc (0-0), bien organisé mais maladroit, mercredi au stade Al-Bayt d'Al-Khor, dans le groupe F du Mondial-2022 (1re journée).

Que le Mondial-2018 semble loin! Le temps où l'équipe au maillot frappé du damier blanc et rouge balayait ses adversaires en phase de groupe, qu'il s'agisse du Nigeria (2-0), de l'Argentine (3-0) ou de l'Islande (2-1), est révolu.

De cette épopée fantastique, conclue par une défaite en finale contre la France (4-2), certains cadres sont toujours là, comme le défenseur Dejan Lovren, le milieu Marcelo Brozovic, les attaquants Andrej Kramaric et Ivan Perisic, et surtout le capitaine Luka Modric.

Mais le Ballon d'or 2018, qui dispute peut-être sa dernière grande compétition internationale à 37 ans, n'a pas su sortir son équipe de l'étau marocain.

Il a bien essayé par moments, en s'infiltrant dans la surface de réparation après un joli passement de jambes (15e), en décochant une frappe puissante du pied gauche au-dessus des cages gardées par Yacine Bounou (45e+2), ou encore d'une belle ouverture pour Josip Juranovic (51e).

Mais son match fut à l'image de son équipe, sans folie ni créativité, loin du surnom dont elle est affublée, la "Vatreni" ("les Flamboyants").

Peu après l'heure de jeu, le milieu de terrain du Real Madrid a même levé les bras de dépit après une nouvelle passe mal ajustée d'un de ses coéquipiers (67e).

- Le Maroc bien organisé -

En face, le Maroc a été solide et a eu quelques opportunités, dans un match parfois rugueux mais qui n'a occasionné qu'un seul carton jaune. En première période, ce sont les Lions de l'Atlas qui se sont procurés le plus d'opportunités, devant un public largement acquis à leur cause.

Le latéral droit du Paris Saint-Germain Achraf Hakimi s'est montré à son avantage, usant de sa vitesse pour déborder sur son aile, adresser des centres dangereux, et même forcer Dominik Livakovic à un arrêt après une frappe (65e).

À l'inverse, son compère de l'aile droite, Hakim Ziyech, a été maladroit. Le joueur de Chelsea effectuait son retour en sélection après une année d'absence à cause d'une brouille avec l'ancien sélectionneur, Vahid Halilhodzic.

Il a tenté une frappe (13e) qui a été contrée, trois transversales -ratées- en première période, et un joli centre pour Youssef En-Neyri (18e), qui a manqué sa tête.

Après ce match nul décevant, la Croatie affrontera le Canada dimanche (17h00) avant de retrouver une équipe en rouge, la Belgique, le 1er décembre (16h00), dans le choc du groupe F.