Mondial: liesse sur les Champs-Elysées après la victoire de la France

La qualification de l'équipe de France pour la finale du Mondial-2022 a été célébrée mercredi par des supporters et supportrices des Bleus sur les Champs-Elysées, en plein coeur de Paris dès avant la fin du match remporté 2 à 0 face au Maroc, ont constaté des journalistes de l'AFP

"On est en finale, on est en finale!", des centaines de supporters se sont réunis spontanément malgré le froid sur la célébre avenue parisienne, pendant que les voitures qui descendent les Champs-Elysées faisaient rententir leur klaxon.

"C'est la fête, on a gagné, on est en finale. Pour moi, on gagne sans aucun doute (la finale de dimanche, NDLR), c'est à nous cette étoile, je voulais vivre ça sur les Champs, c'est une fois dans sa vie", a déclaré à l'AFP Anna Issa, 18 ans, venue de la Réunion à Paris "faute d'aller au Qatar".

"Je suis très content de retrouver la finale, c'est la deuxième fois en quatre ans (après 2018)", a renchéri Sylvain Badin, 24 ans. Et quel plaisir de retrouver l'Argentine (en finale). Je suis venu partager un moment de joie", a-t-il ajouté avant de plier et de ranger son drapeau français pour tenter de retrouver un ami.

Plus tôt durant le match, quelques dizaines de supporters marocains s'étaient rassemblés, avec le drapeau rouge étoilé de leur pays sur le dos pour suivre la rencontre sur leur téléphone portable.

"On a perdu, mais ça reste que du foot, on a fait l'histoire en allant en demi-finale (...) On est fier de notre pays et content pour la France", a insisté de son côté Kamal Seddiki, un étudiant marocain de 22 ans.

Quand la France a doublé la mise par Kolo Muani (79e), le but a été salué par un car de CRS qui a déclenché sa sirène. L'ambiance restait bon enfant avec la présence lourde de policiers et de gendarmes, certains équipés de casques et boucliers.

Quelque 10.000 policiers et gendarmes ont été mobilisés en France pour encadrer les supporters des deux équipes.

Les forces de l'ordre avaient procédé à 170 arrestations, dont 100 à Paris, au moment des incidents survenus après la qualification samedi du Maroc et de la France en demi-finales.

Peu avant 23h00, une charge de CRS a dispersé des centaines de supporters, dont certains tiraient des feux d'artifice, réunis autour de l'Arc de Triomphe.