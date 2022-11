Mondial: Mbappé et Griezmann remplaçants contre la Tunisie, Deschamps chamboule tout

Kylian Mbappé et Antoine Griezmann sont remplaçants pour affronter la Tunisie mercredi (16h00) à Doha, dans une équipe de France déjà qualifiée pour les huitièmes du Mondial et très expérimentale avec neuf changements par rapport à France-Danemark (2-1).

Seuls Aurélien Tchouaméni et Raphaël Varane, capitaine du jour, sont reconduits pour le 3e et dernier match des Bleus dans le groupe D, le sélectionneur Didier Deschamps ayant décidé d'offrir du temps de jeu à de nombreux remplaçants comme Steve Mandanda, Kingsley Coman et Eduardo Camavinga.

Mbappé est préservé au coup d'envoi pour ce match sans enjeu majeur, de même que Griezmann, habitué à enchaîner les titularisations chez les Bleus.

L'attaque est composée de Kingsley Coman et Randal Kolo Muani, titulaires pour la première fois en Coupe du monde. Marcus Thuram prend place sur le banc, amoindri par des maux de ventre.

A 37 ans et huit mois, Mandanda devient le joueur le plus âgé de l'histoire des Bleus devant Larbi Ben Barek, parti en 1954 sur une dernière cape à 37 ans et 4 mois, selon la Fédération française de football.

Le capitaine Hugo Lloris devra patienter pour connaître une 142e sélection qui fera de lui l'égal de Lilian Thuram, détenteur du record de sélections en équipe de France.

Varane, revenu de blessure samedi contre le Danemark, enchaîne une deuxième titularisation d'affilée, comme Tchouaméni, associé au milieu à Youssouf Fofana et Jordan Veretout. Mattéo Guendouzi est également titulaire.

En défense centrale, Ibrahima Konaté est associé à Varane. Axel Disasi a été préféré à Jules Koundé et à Benjamin Pavard au poste de latéral droit, tandis que Camavinga occupe le côté gauche, à un poste expérimental.

Âgé de 20 ans et 20 jours, Camavinga devient le deuxième joueur le plus jeune de l'histoire des Bleus à jouer en Coupe du monde, derrière Mbappé. Il devance Bruno Bellone, qui a disputé son premier match de Coupe du monde à 20 ans et 118 jours en 1982, selon des données compilées par le chercheur Joshua Fjelstul et analysées par l'AFP.

Vainqueurs de l'Australie (4-1) et du Danemark (2-1), les Bleus sont quasiment assurés de terminer en tête du groupe D, et d'affronter en huitième de finale dimanche le deuxième du groupe C, à désigner parmi la Pologne, l'Argentine, l'Arabie saoudite et le Mexique.

Les onze de départ:

Tunisie: Dahmen - Ghandri, Talbi, Meriah - Kechrida, Skhiri, Laidouni, Maaloul - Slimane, Khazri (cap.), Ben Romdhane

Sélectionneur: Jalel Kadri

France: Mandanda - Disasi, Varane (cap.), Konaté, Camavinga - Veretout, Tchouaméni, Fofana - Guendouzi, Kolo Muani, Coman

Sélectionneur: Didier Deschamps

Arbitre: Matthew Conger (NZL)