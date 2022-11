Mondial: Messi et l'Argentine s'ensablent d'entrée, la France prévenue

Déboussolés, les Argentins et leur guide Lionel Messi se sont égarés mardi dans le désert qatari avec une invraisemblable défaite inaugurale contre l'Arabie saoudite (2-1). Une première sensation au Mondial-2022 et un avertissement sérieux pour les favoris, comme la France tenante du titre, opposée à l'Australie en soirée!

Les spectateurs du stade de Lusail, le plus grand du Qatar avec ses 80.000 places, ont assisté mardi à la mi-journée à l'une des plus grosses surprises de l'histoire de la compétition: le septuple Ballon d'Or Messi, icône planétaire, vaincu, et de fort belle manière, par les modestes "Faucons verts" saoudiens, 51e nation mondiale !

Voilà qui contrarie l'entrée en matière de l'Albiceleste, victorieuse de la Copa América 2021 et arrivée à Doha avec une solide étiquette de favorite au sacre.

Ce revers inattendu, qui va contraindre l'Argentine à cravacher dans le groupe C, met aussi fin à sa série d'invincibilité après 36 matches, stoppée à une longueur seulement du record de l'Italie championne d'Europe (2018-2021).

"Ça fait très mal", a admis l'Argentin Lautaro Martinez.

Pourtant, Messi (35 ans) avait mis son équipe sur de bons rails mardi en inscrivant rapidement un penalty (10e). Mais Saleh al-Shehri (48e) et surtout Salem al-Dossari (53e), buteur au terme d'un festival dans la surface, ont déjoué tous les pronostics, avant que la cohésion collective et la résistance héroïque des Saoudiens n'écoeure l'Argentine.

Pour Messi, ces débuts ratés dans ce qui devrait "sûrement" être sa dernière Coupe du monde jettent une ombre sur ses chances d'atteindre enfin le Graal planétaire, même si d'autres nations, comme l'Espagne en 2010, ont déjà été sacrées après avoir perdu leur premier match.

- Les Saoudiens vers les huitièmes ? -

Quoi qu'il en soit, c'est l'Arabie saoudite qui trône en tête de la poule, en attendant le résultat de l'autre match, Mexique-Pologne (19h00 locales, 17h00 de Paris).

Dans une Coupe du monde que les autorités qataries ont volontiers présentée comme celle de tout le monde arabe, les Saoudiens peuvent déjà rêver d'atteindre les huitièmes, comme en 1994. "Après cette victoire, il est interdit de ne pas se qualifier", a résumé Saleh Al-Shehri au micro de beIN Sports.

Cette première sensation du tournoi a de quoi refroidir les autres nations favorites, pas à l'abri d'une sortie de route dans ce Mondial atypique, programmé pour la première fois en fin d'année civile, interrompant la saison des clubs européens.

À commencer par la France championne du monde en titre, qui entre dans l'arène escortée par ses déboires récents mais portée par son plus grand talent, Kylian Mbappé.

Les Bleus ont rendez-vous en soirée (20h00 heure de Paris) avec l'Australie, une sélection très physique, qui était déjà leur premier adversaire en 2018 (victoire 2-1), avec l'espoir de "créer une dynamique positive" selon la formule d'Hugo Lloris, capitaine d'une escouade perturbée par les blessures de plusieurs cadres.

Dans l'après-guerre, seul le Brésil du "Roi" Pelé, couronné en 1958, a réussi à se maintenir sur le trône quatre ans plus tard, ce qui en dit long sur l'immensité de la tâche.

- Pression énorme sur les Bleus -

La pression est énorme sur les épaules des Bleus, redoutable machine à gagner il y a quatre ans, enrayée par plusieurs grains de sable depuis de longues semaines. Il y a eu un Euro manqué en 2021, des derniers résultats décevants (une victoire en six matches) et une pelletée de blessés, de Paul Pogba à Karim Benzema.

Aux Bleus de donner le ton du tournoi en matière sportive, ce qu'ils n'ont pas forcément fait hors des terrains, en renonçant à arborer un brassard coloré en faveur de l'inclusion et de la diversité, une initiative de plusieurs sélections européennes finalement étoufée par la Fifa. "Je préfère rester dans mon cadre, celui de joueur", a dit le capitaine français Hugo Lloris.

Cette question des couleurs arc-en-ciel symboles de la communauté LGBTQ cristallisent d'ailleurs les conflits de valeurs autour du Mondial-2022, dans un Qatar au coeur de l'attention planétaire, soucieux de montrer son hospitalité, mais où les relations homosexuelles sont un délit.

Officiellement, "tout le monde est le bienvenu", martèlent l'instance du football et les autorités qataries, assurant pouvoir garantir la sécurité de chaque visiteur "sans discrimination", alors que le petit émirat réprime les relations sexuelles hors mariage, notamment entre personnes de même sexe.

Mais la consigne a visiblement du mal à passer, plusieurs spectateurs s'étant vu ordonner d'ôter des vêtements et chapeaux aux couleurs arc-en-ciel lors des contrôles de sécurité lundi soir avant la rencontre Etats-Unis-pays de Galles (1-1).