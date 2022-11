Mondial: Sans stress pour les Pays-Bas, tristesse pour le Qatar

Sans stress, ni paillettes. Les Pays-Bas ont obtenu au petit trot mardi leur place en 1/8 de finale du Mondial-2022 contre le Qatar (2-0), qui finit sur un zéro pointé, grâce notamment au troisième but de la pépite néerlandaise Cody Gakpo.

L'attaquant du PSV Eindhoven a porté les Oranje pendant un premier tour solide mais sans flamboyance, qui les envoie en huitièmes samedi contre le deuxième du groupe B (Angleterre, Iran, pays de Galles ou États-Unis).

Après avoir débloqué la situation face au Sénégal (2-0) et avoir converti le seul tir cadré des Néerlandais face à l’Équateur (1-1), Louis van Gaal peut encore dire "Merci Cody".

"Il a tout ce qu'il faut pour devenir une star et surtout une personnalité ouverte à tout", l'a salué son sélectionneur.

Dans les sous-sols du stade al-Bayt, ses coéquipiers n'étaient pas moins avares d'éloges: "Ce n'est pas une surprise, c'est un joueur incroyable et maintenant, on peut voir ses qualités au plus haut niveau. Je suis fier de lui mais il doit continuer parce que c'est maintenant que le tournoi commence vraiment", a notamment souligné le défenseur Denzel Dumfries.

- Délestés de toute pression -

Il a cette fois été associé en attaque à Memphis Depay, titularisé pour la première fois du Mondial après avoir repris par des bouts de matches après deux mois d'absence. Et a ouvert la marque d'une frappe sèche, après un échange avec Davy Klaassen (26e).

Voilà de quoi continuer à alimenter les questions de la presse anglaise au centre d'entraînement des Oranje autour de l'avenir de l'attaquant de 23 ans, qui a déjà assuré cette semaine vouloir rester "concentré" sur le Mondial alors que des rumeurs l'envoient à Manchester United.

Les Pays-Bas ont toutefois eu tendance à vouloir seulement gérer après ce but, ne montrant plus vraiment d'appétit pour accélérer après vingt premières minutes dynamiques.

Le Qatar en a profité pour montrer de quoi il était capable, dans un stade qui ne s'est rempli tout-à-fait (66.784 spectateurs) qu'une dizaine de minutes après le coup d'envoi et a commencé à se vider bien avant la fin.

Délestés de toute pression après leur élimination, les Qataris sont sortis très vite dès qu'ils le pouvaient, réussissant quelques jolies combinaisons et faisant passer quelques frayeurs dans l'échine de Virgil van Dijk.

- "Champion du monde" -

Les supporters, qui redoutaient peut-être une correction face au favori du groupe, n'ont pas boudé leurs encouragements malgré la déception de l'élimination. Une poignée d'entre eux a déployé pendant quelques instants une banderole de soutien à la cause palestinienne, comme ils le font régulièrement depuis le début de premier Mondial dans le monde arabe.

Mais le champion d'Asie, volontaire mais limité, n'était clairement pas au niveau et n'a pu éviter au zéro pointé, du jamais vu pour un pays-hôte.

"Ça va nous servir pour le futur. En Coupe du monde, le niveau est vraiment élevé, on l'a vu, mais on est quand même satisfait", positivait Karim Boudiaf, milieu d'"Al-Annabi" (les "Bordeaux").

Le maigre espoir de prendre un premier point historique s'est envolé en seconde période quand les Pays-Bas ont doublé la mise par Frenkie de Jong. Le milieu du FC Barcelone, qui se plaignait la veille d'un mal de gorge, avait visiblement récupéré et a été le plus prompt pour reprendre un tir de Memphis Depay repoussé par le gardien Meshaal Barsham (49e).

Les Pays-Bas pouvaient alors déjà se concentrer sur le rendez-vous des huitièmes. Une étape seulement pour eux, selon l'ambitieux Gakpo: "notre objectif est d'être champion du monde".