Mondial U20 Dames: des demies pour un vainqueur inédit

France, Espagne, Angleterre ou Japon, aucune des quatre équipes en lice lors des demi-finales du Mondial de football féminin des moins de 20 ans, qui s'annoncent indécises, lundi à Vannes, n'a déjà soulevé le trophée.

Les huit précédentes éditions s'étaient partagées entre les États-Unis et l'Allemagne, trois fois titrées, et la Corée du Nord, deux fois.

Parmi les demi-finalistes, la France est l'équipe la plus expérimentée avec une finale perdue il y a deux ans et une troisième place il y a quatre ans, devant le Japon deux fois troisième, en 2016 et en 2012.

L'Angleterre et l'Espagne sont en revanche des novices à ce stade de la compétition, mais leurs performances jusqu'ici en font des outsiders plus que sérieux.

France-Espagne sera pour les Bleuettes une nouvelle occasion de régler leurs comptes, après avoir sorti en quart la Corée du Nord qui les avait battues en finale en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Il y aura un an jour pour jour lundi, en finale du championnat d'Europe U19, les Françaises qui menaient les Espagnoles à dix minutes de la fin avaient laissé échapper le titre dans le temps additionnel, après avoir eu une expulsée à la 87e minute (2-3).

"C'est resté un petit peu en travers de ma gorge et je pense que les joueuses auront encore plus l'idée de revanche face à cette équipe-là", a jugé le sélectionneur Gilles Eyquem.

Une sélection espagnole que les Tricolores connaissent par cœur.

"C'est une équipe portée sur un jeu très technique, sur les petites espaces", a expliqué le coach qui sait que la meilleure défense de la compétition reste la meilleure arme des Bleuettes: "comme contre la Corée il faudra être capable de les bousculer, d'aller les chercher, de les empêcher de jouer".

"C'est là où j'espère que le fait d'avoir fait tourner l'effectif (va porter ses fruits), contrairement à elles qui sont depuis le début pratiquement sur le même onze et on le voit sur les deux derniers matches où elles déclinent quand même assez sérieusement sur les deuxièmes périodes", a-t-il également poursuivi.

Six joueuses Espagnoles ont en effet déjà joué plus de 300 minutes sur les 360 disputées depuis le début de la compétition, contre 2 seulement côté français.

L'autre demi-finale opposera les deux meilleures attaques de la compétition.

L'Angleterre dont la puissance et la vitesse devant ont impressionné, mais qui a semblé un brin moins fringante contre les Pays-Bas au tour précédent (2-1), devra se méfier des Japonaises qui ont battu deux des grandes favorites de la compétition: les Américaines (1-0) au premier tour et les Allemandes (3-1) en quart.

Demi-finales:

Lundi 20 août

Angleterre-Japon à 16H00

France-Espagne à 19h30