Mondial-U20: le titre de champion du monde est "la réussite d'un système" selon le manager des Bleuets

Le manager des Bleuets Sébastien Piqueronies était heureux samedi, après avoir décroché un deuxième titre de champion du monde U20, un an après celui à domicile, une victoire qui couronne, selon lui, "la réussite d'un système" de formation.

Dans un entretien accordé à l'AFP quelques minutes après la finale remportée face à l'Australie 24 à 23, il a souligné "la cohérence du travail" fourni et dit sa "fierté" d'encadrer cette génération.

Q: Deux titres de champions du monde en deux ans, quelle est la recette de cette réussite?

R: "Je crois que c'est la réussite de tout un système, quelque chose d'entrepris depuis plusieurs années maintenant, un travail en cohérence entre les différentes structures de formation des jeunes, les académies, les centres de formation, le suivi des jeunes. Et puis surtout des encadrements extrêmement compétents qui font que, quand tout est coordonné en cohérence, on met en valeur les qualités de nos jeunes joueurs français".

Q: Vous pensiez pouvoir rééditer l'exploit de 2018?

R: "On avait un projet de faire des grosses performances, d'avoir des équipes de France des jeunes avec un super comportement et qui jouent bien au rugby, ça fait partie de nos objectifs. Après, il faut avoir l'humilité de savoir qu'on joue des équipes exceptionnelles. On peut toujours tomber sur meilleur que soi, c'est ça le sport. Je crois que, sur ce championnat, il y avait huit équipes qui pouvaient aller au bout. Quand on met cette humilité-là, ce n'est pas que gagner qui valorise que le système fonctionne bien, c'est certains comportements, comme on la vu aujourd'hui, certaines productions. On espère se pérenniser durablement dans le dernier carré, ce qui sera une marque de réussite".

Q: C'était une finale serrée. Cela s'est joué sur quoi?

R: "Ca s'est joué sur une extrême préparation du staff et des joueurs, une préparation brillante, minutieuse, appliquée à la lettre, des joueurs d'une générosité infinie, je crois que ça s'est joué à la détermination et à la générosité et sur tout à la précision du travail qu'ils ont fait avant. Ca s'est surtout joué dans les quatre jours qui précèdent le match, dans la préparation. Les garçons ont été très intelligents, très précis, ils ont été brillants, chapeau à eux!"

Q: Cette fois, vous avez acquis le titre sur une pelouse synthétique, au stade de Rosario, vous avez apprécié?

R: "Je pense qu'elle accélère bien le jeu, ça a permis un jeu rythmé, séduisant. On a joué cinq fois sur ce terrain, on n'a aucun blessé. Tout s'est très bien passé pour nous, je ne peux en dire que du bien".

Q: C'est une génération exceptionnelle?

R: "Non, je considère le travail et le projet de la direction sportive exceptionnel, abouti et cohérent. Je crois que des jeunes joueurs de rugby de talent il y en a, il y en a toujours eu. Et on va en avoir d'autres. Quand on les accompagne bien et avec cohérence et précision, ça peut donner des belles choses. Ils ont été dignes de l'esprit bleu, je suis très fier d'eux".

Q: Les joueurs ont été sages en Argentine, ils n'ont pas trop fait la fête?

R: "Jusqu'à ce samedi 18h00 (heure de la fin de la finale, NDLR) je peux dire que oui. Il va y avoir de l'ambiance. Je n'en dis pas plus".

(Propos recueillis par Alexandre PEYRILLE à Rosario)