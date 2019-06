Mondial U20: les Bleus tombent de haut face à l'Argentine

L'équipe de France des moins de 20 ans, tenante du titre mondial, est dans l'attente mercredi après son lourd revers 47-26 à Rosario contre l'Argentine, qui lui a ôté de main ferme le billet pour les demi-finales du championnat du monde.

L'espoir des Bleuets tient à l'essai de Matthis Lebel, synonyme de bonus offensif, inscrit en fin de match (76e). Ils doivent maintenant attendre un éventuel repêchage: si l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, qui s'affrontent à 20h00, s'en sortent avec un bonus défensif ou défensif, ils ne pourront plus prétendre à la place de meilleur deuxième et quitteront l'Argentine la tête basse.

Ce sera une sanction logique tant leur performance a été décevante face au pays hôte. Loin, très loin de l'édition 2018 qu'ils avaient survolée à domicile, en affichant cohésion et fluidité.

Les Français avaient pourtant été à la hauteur face aux Gallois (32-13), eux-mêmes vainqueurs des Argentins lors de la première journée (30-25). Mais ils ont complètement déjoué face aux "Pumitas", qui ont pu capitaliser sur l'entame de match calamiteuse de l'équipe de l'ouvreur Louis Carbonel.

Le premier essai argentin, après dix minutes de jeu, résume bien le match: le pilier gauche Gallo a traversé la moitié de terrain française sans être jamais arrêté, cassant plaquage sur plaquage (10-0, 11e). Une humiliation.

Sur la même action, le flanker Sacha Zegueur a été exclu pour un plaquage haut et dans la foulée, un coup de pied par dessus la défense française a permis au demi de mêlée Garcia de creuser un écart conséquent (17-0, 14e).

Touchées ratées, plaquages manqués, soutiens en retard, buteur argentin à 100%, la rencontre a viré au cauchemar pour les Bleuets, qui n'ont jamais réussi à reprendre le contrôle du match malgré le carton rouge d'Isgro (19e) qui les a remis à égalité numérique.

A 14 contre 14, les Argentins ont continué de se gaver des scories français et inscrit deux essais supplémentaires (21e et 40e) pour atteindre la pause avec une avance confortable (34-7). La France, à l'image de l'essai refusé à Rayne Barka pour un en-avant (36e), n'y était pas.

Les entrées en jeu de Jordan Joseph et de l'arrière Donovan Taofifenua ont apporté un léger mieux, chacun y allant de son essai (44e et 53e). Et encore: le troisième ligne centre du Racing 92 a gâché plusieurs munitions, avec notamment un en-avant sur une pénaltouche aux cinq mètres (67e). Un énième symbole du calvaire de Rosario.