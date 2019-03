Mondiaux-2019 de patinage: deux duos pour un doublé doré

Avec ses duos Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, côté danse, et Vanessa James et Morgan Ciprès, côté couples, le patinage artistique français ambitionne un doublé doré inédit aux Championnats du monde, de mercredi à samedi à Saitama (Japon).

Jamais, depuis la fin du XIXe siècle que le patinage sacre ses champions du monde, la France ne s'est parée deux fois d'or lors d'une même édition.

Mais en cet hiver post-olympique, tant Papadakis et Cizeron, tandem déjà multimédaillé de danseurs, que James et Ciprès, qui patinent en couples, entreront sur la glace japonaise invaincus en 2018/2019 et forts des meilleurs scores de la saison.

Les premiers sont abonnés aux podiums : deux mois après avoir coiffé une cinquième couronne européenne consécutive, les danseurs installés à Montréal sont en quête d'un quatrième sacre mondial (après 2015, 2016 et 2018), à 23 ans pour elle, 24 ans pour lui.

Libérés de la concurrence frontale des Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir, qui leur avait subtilisé l'or olympique il y a un an à Pyeongchang (Corée du Sud), Papadakis et Cizeron sont sans surprise les grandissimes favoris vendredi et samedi. Même s'ils ont rechaussé les patins tardivement l'été dernier, le temps de souffler après une olympiade éreintante, et vivent un hiver allégé, après que le dos bloqué de Cizeron début novembre a retardé leur rentrée et les a privés de prestigieuse finale du Grand Prix.

- Papadakis-Cizeron en habitués -

"Avec une saison décalée, tout s'est quand même très bien réglé. L'avantage d'en avoir fait un peu moins, c'est de la fatigue en moins, une saison un peu moins lourde psychologiquement, physiquement, pour se permettre un semi-break post-olympique. Ca n'empêche pas que le travail a été très sérieux", résume à l'AFP leur entraîneur Romain Haguenauer.

Une intensité moins affirmée, "c'était le but de cette année, c'est pas de l'entraînement vraiment avec les crocs, c'est une motivation un peu moins féroce, c'est dans la sérénité, la maturité", décrit-il.

Avec une nouvelle couronne mondiale, les vice-champions olympiques 2018 égaleraient dans l'histoire du patinage tricolore Andrée et Pierre Brunet, titrés quatre fois en couples au tournant des années 1930.

La catégorie couples - la première en piste dès mercredi matin (dans la nuit en France) -, c'est justement l'autre dans laquelle une paire française prétend à l'or.

Au contraire de Papadakis et Cizeron, James (31 ans) et Ciprès (27 ans) ont éclos sur le tard. C'est en décidant de s'envoler à l'été 2016 vers la Floride, pour s'y entraîner auprès de l'Américain John Zimmerman, qu'ils ont franchi un cap.

- Au tour de James-Ciprès ? -

Depuis, ils sont montés sur leur premier podium international (bronze européen 2017), puis sur leur premier podium mondial (bronze en 2018), avant de connaître, dans une joie contagieuse, la consécration aux récents Championnats d'Europe, mi-janvier à Minsk (Belarus). En première moitié de saison, ils avaient déjà brillé en s'imposant lors de leurs trois sorties en Grand Prix.

Ce statut de favoris qu'ils apprivoisent encore, "ils l'ont magnifiquement bien géré jusqu'à présent", souligne à l'AFP Katia Krier, DTN adjointe de la Fédération française des sports de glace (FFSG). "Aujourd'hui, leur saison et leur quantité de réussite leur permettent de pouvoir rêver à quelque chose de très beau."

A eux de confirmer leur nouvelle stature face, notamment, aux Chinois Wenjing Sui et Cong Han, vice-champions olympiques 2018, et aux Russes Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov, vice-champions du monde en titre.

Au Japon, où le patinage est très populaire, le plus attendu sera indiscutablement le double champion olympique en titre Yuzuru Hanyu. Absent des patinoires depuis mi-novembre, cheville droite touchée, Hanyu (24 ans) aura-t-il suffisamment récupéré pour s'offrir un troisième sacre mondial (après 2014 et 2017) ?

Victime d'une blessure similaire l'hiver dernier, il avait remporté sa course contre la montre, avec brio, aux JO-2018. Répétera-t-il l'exploit ?

Avant Hanyu, les regards et les espoirs nippons seront tournés vers la toute jeune Rika Kihira. A 16 ans, pour sa première saison en seniors, la jeune patineuse a tout raflé : étapes et finale du Grand Prix, plus Championnats des quatre continents. Pas sa principale rivale, la Russe Alina Zagitova : la championne olympique en titre a été fraîchement dépossédée de la couronne européenne.