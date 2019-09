Mondiaux d'athlétisme: Echevarria, et que ça brille !

Il scintille de toute part. Porté par un style haut en couleur sur et en dehors de la piste, le jeune prodige cubain Juan Miguel Echevarria peut frapper le premier gros coup des Mondiaux de Doha (Qatar) samedi lors du saut en longueur.

Lunettes aux grands verres fumés, couvert de piercings, chaîne en or, bracelet en or, dents en or et montre en or, le tout contrasté par un complet et bandeau noir: Juan Miguel Echevarria assure du diable et dénote avec son look ultra stylé rare dans le milieu de l'athlétisme.

"J'adore la mode, m'habiller. J'ai mon propre style que je modifie selon mes propres envies", a indiqué à l'AFP au printemps celui qui suit le chanteur Chris Brown et s'inspire de différents artistes pour travailler son apparence.

Tout droit sorti d'un clip de rap bling bling, Echevarria ne manque pas de flow, se raconte avec l'insouciance de ses 21 ans avec son accent cubain qui invite au voyage, chez lui à Camagüey dans le centre de l'île.

Sa scène à lui ? Une ligne droite en tartan, une planche en bois et un bac à sable. Le jeune athlète est un crack du saut en longueur. En 2018, il crève l'écran avec un saut majuscule mesuré à 8,83 m à Stockholm, malheureusement non homologué en raison d'un vent légèrement trop favorable (2,1 mètre par seconde, contre 2 m/s autorisé).

Déjà champion du monde en salle à Birmingham (Royaume-Uni) en 2018, monts et merveilles sont promis au favori des Mondiaux de Doha, meilleur sauteur cette saison (8,65 m). Notamment le record du monde de l'Américain Mike Powell (8,95 m) établi à Tokyo en 1991 lors d'un duel mythique face à la légende Carl Lewis.

"Mon record est foutu, c'est sûr, admet Powell en riant auprès de l'AFP. Pour Echevarria ça va venir sauf s'il se blesse. Je sais ce que je vois. Je le vois sauter, il s'amuse, il aime ça. C'est un bon gamin".

"Nous nous sommes habitué à ce qu'il ait d'excellents résultats, la saison dernière et cette année, explique à l'AFP une autre légende de l'athlétisme, le Cubain Javier Sotomayor, détenteur du record du monde de la hauteur. Selon moi il peut battre à tout moment le record du monde. Il a tout pour réussir".

- "Black Panther" -

Du style, Echevarria en a à revendre aussi les pointes aux pieds. Volontiers showman, bras levés, langue tirée, il se nourrit de l'énergie du public.

"J'adore faire le show mais ça vient naturellement, je ne force pas, je suis comme ça, résume-t-il. L'athlétisme, c'est toute ma vie, ce que j'aime faire le plus. J'aime quand je donne du plaisir aux gens".

"Mon rêve est de franchir 9 mètres, bien sûr. Pour que l'on se souvienne de moi comme l'un des meilleurs!"

Pour l'inspiration, Echevarria puise aussi côté super-héros.

"Je m'identifie beaucoup à +Black Panther+, c'est un combattant comme nous les athlètes. Il mène son peuple, qui lui fait confiance en retour, et lui leur donne confiance en eux", raconte-t-il à la Chaîne olympique à propos du héros du film éponyme, énorme succès au box-office en 2018.

Un scénario et une réussite hollywoodienne, avec une grosse performance du Cubain, c'est tout ce qu'espère l'athlétisme pour lancer définitivement ses Championnats du monde.