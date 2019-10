Mondiaux d'athlétisme: "Je vis un rêve", savoure Bigot

"Je vis un rêve", a déclaré Quentin Bigot, sur un nuage après sa médaille d'argent au lancer du marteau aux Mondiaux de Doha, mercredi.

R: Que représente cette médaille?

R: "J'avoue que je ne réalise pas forcément ce qui vient de se passer, ça viendra plus tard avec le debrief en compagnie de mes coaches (Pierre-Jean Vazel et Gilles Dupray, ndlr). J'ai l'impression d'être encore dans mon concours et que je vis un rêve. Réveillez-moi! Il y a pile dix ans j'étais venu ici aux Championnats du monde UNSS, et j'avais pris déjà la deuxième place. Mais cette fois, c'est vice-champion du monde seniors, avec ma meilleure performance de l'année (78,19 m, ndlr). J'ai compris que je serai quoiqu'il arrive sur le podium avant que le Hongrois Halasz ne lance, toute la tension est retombée tout d'un coup. Cette médaille récompense le travail d'un passionné, un travail même monacal, mais aussi l'investissement des gens à mes côtés, mes coaches, ma famille, mon employeur, mes partenaires. Ils ont tous leurs centimètres dans ma réussite de ce soir. Ma quatrième place aux Mondiaux 2017 n'était pas un hasard, pas du tout, et maintenant que j'ai croqué à une médaille, que j'ai débloqué le compteur des Bleus, j'ai envie d'encore plus croquer, comme un vampire qui a le goût du sang. Maintenant j'espère que je vais pouvoir me préparer sereinement pour les JO de Tokyo. Je saurai dire non à plein de choses."

Q: Pensez-vous que cette médaille peut revaloriser les lancers?

R: "J'espère que cette médaille va davantage mettre les lancers en avant, qu'on ne sera pas relégué sur des stades annexes. Mélina Robert-Michon (au disque, ndlr) est en finale, Alexandra Tavernier l'était aussi (au marteau, ndlr), on est une force de l'équipe de France. Il faut nous considérer comme les autres athlètes, on s'entraîne aussi dur que les autres. Il y a des clubs partout pour accueillir les gens, le marteau c'est génial, il y a aussi le disque, le javelot, le poids. Venez essayer, notamment les jeunes dans mon club de Metz, je serai ravi."

Q: Est-ce une revanche après vôtre contrôle positif et vôtre suspension pour dopage?

R: "En prenant énormément de recul, je vois que le dopage ne sert strictement à rien, que ça ne mène à rien. Ça amène seulement des ennuis, on verra dans le futur si ce seront ou pas des ennuis de santé, mais je sais que quand on a des coaches comme les miens qui donnent l'espoir d'avancer sereinement et proprement, eh bien on y arrive. Le dopage, c'est de la merde. Je lance plus loin sans rien, et ce sera comme ça jusqu'à la fin de ma vie!"