Mondiaux d'athlétisme: Mayer entrouvre une porte qui grince

Après une journée moins aisée qu'à l'accoutumée, le grand favori Kevin Mayer est bien placé (3e) mais reste sous la menace du Canadien Damian Warner, en tête, et d'un genou qui grince à la mi-temps du décathlon des Mondiaux de Doha (Qatar).

Le stade sonne creux mercredi à Doha: les communautés kényanes et éthiopienne ne sont pas là faute d'épreuves de fond. La Britannique Asher-Smith est sacrée sur 200 m comme attendu avec les absences de nombreuses cadors (Ta Lou, Thompson, Fraser-Pryce, Schippers, Miller-Uibo...). Bref, ca manque de bruit, de vie et d'émotions.

C'est peut-être parce que Kevin Mayer les a toutes attirées, et condensées, les émotions. Tantôt possédé après deux barres franchies à la hauteur au 3e essai (1,96 m et 1,99 m), tantôt effondré après son 3e échec à 2,02 m , se tordant de douleur sur le tapis en se tenant ce maudit genou droit, qui le gène depuis des années.

"J'ai eu peur après la hauteur, je me suis reposé 20 minutes et en me relevant avant le 400 m (48.99) j'avais un peu de mal à marcher. Mais bon c'est une expérience", a tempéré le tenant du titre en zone mixte.

Après un 100 m record (10.50) - pas une bonne course selon lui toutefois - Mayer a peiné à trouver la bonne carburation.

"J'ai eu du mal a trouver mes repères dans le stade. Normalement les décathlons commencent tôt le matin en plein jour et finissent le soir. Ici j'ai attendu toute la journée puis on a enchainé les épreuves sans repos. Ce sont des conditions difficiles mais il faut savoir s'adapter. Là c'était plus dans la maîtrise que dans la prise de plaisir habituelle."

- "Me faire plaisir" -

Avec un bon jet au poids (16,82 m), le vice-champion olympique totalise 4.483 points, et se retrouve 3e derrière les deux Canadiens Damian Warner (4.515 points) et Pierce Lepage (4.486 points).

Le recordman du monde est à distance des temps de passage de son décathlon référence réalisé en septembre 2018 à Talence (il avait alors 4.563 points et avait réalisé exactement le même total le lendemain pour porter la meilleure marque planétaire à 9.126 points). Mais il ne se fait pas de soucis pour la suite du programme jeudi (110 m haies, disque, perche, javelot, 1.500 m) qui lui est a priori plus favorable qu'aux Canadiens, excellents coureurs mais moins complets que le Montpelliérain.

"J'ai hâte d'être à demain sur des épreuves où je suis mieux réglé. J'ai peu sauté à la hauteur, peu à la longueur cette année (à cause de ses soucis récurrents au genou droit), donc c'est la journée qui me faisait le plus peur."

"On sait que si mes adversaires ne prennent pas beaucoup d'avance à la première journée c'est difficile pour eux le lendemain. Si je fais ce que je sais faire normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Mais les gars sont là, il y a une adversité et il ne faut pas les sous-estimer".

"Le but de demain c'est me faire plaisir!" Et rester sur cette émotion, sa préférée.