Mondiaux d'athlétisme: Warholm-Ingebrigtsen, la døuble désillusion norvégienne

L'athlétisme norvégien ambitionnait de faire main basse sur deux médailles d'or coup sur coup aux Mondiaux de Eugene (Oregon) mardi avec ses deux champions olympiques, mais Jakob Ingebrigtsen n'a obtenu que l'argent sur 1500 m et Karsten Warholm s'est effondré sur 400 m haies.

Même pour celui qui a pulvérisé le record du monde du 400 m haies en finale olympique, il y a un an au bout d'une course d'anthologie, en 45 sec 94, la marche était trop haute dans le Hayward Field.

Car la préparation du double champion du monde sortant a été complètement chamboulée par une blessure musculaire à une cuisse survenue lors de sa course de rentrée début juin à Rabat (Maroc), dès la première haie.

Si bien que le Norvégien de 26 ans est arrivé dans le nord-ouest américain sans le moindre 400 m haies bouclé en compétition depuis dix mois.

"J'ai le sentiment que j'ai assez d'entraînement (derrière moi) pour réussir quelque chose. Je ne serais pas là si je ne m'en pensais pas capable", rassurait-il après sa qualification pour la finale.

La réalité du très haut niveau a fini par le rattraper, et Warholm s'est complètement effondré dans la dernière ligne droite, jusqu'à terminer septième en 48 sec 42.

"Ca a été une course très difficile. J'ai travaillé très dur pour revenir pour ces Mondiaux mais ça n'a pas suffi", a constaté le hurdler scandinave.

- "Ca ne signifie rien" -

"Les mecs font la même chose que moi: ils s'entraînent dur chaque jour et se battent", a-t-il dit des médaillés du jour, notamment le Brésilien Alison dos Santos, sacré champion du monde avec le troisième meilleur chrono de l'histoire (46.29), et l'Américain Rai Benjamin, en argent. Précisément les deux athlètes qui l'avaient accompagné sur le podium olympique l'été dernier à Tokyo (Benjamin en argent et Dos Santos en bronze).

"J'ai été blessé, mais pour moi il faut toujours tout donner sur la piste. C'est ce que j'ai fait. J'espère qu'avec le recul, j'en serai fier", a ajouté Warholm.

Il ne s'était plus incliné sur 400 m haies depuis près de quatre ans (septembre 2018 à Ostrava, en République tchèque).

En quête d'une première couronne mondiale, un an après son sacre olympique sur 1500 m dans la capitale japonaise, Ingebrigtsen (21 ans) a lui été surpris à environ 200 mètres de la ligne d'arrivée par le Britannique Jake Wightman, vainqueur en 3 min 29 sec 23 (contre 3:29.47 pour Ingebrigsten). Et n'a pas masqué son amertume.

La médaille d'argent ? "Ca ne signifie rien. Pour beaucoup d'athlètes, ça représente beaucoup, mais je n'y accorde pas beaucoup d'importance", a lâché le demi-fondeur norvégien.

"Je travaille très dur pour atteindre mes objectifs. Et ce n'était pas mon objectif", a-t-il asséné en évoquant à la télévision norvégienne "une année d'entraînement gâchée" et un vainqueur "moins bon" que lui.

"Je me sentais bien mais j'ai fait quelques erreurs, je contrôlais la course et je n'ai pas tenu le rythme dans les 200 derniers mètres", a-t-il regretté.

Ingebrigtsen n'en a pas fini avec les Mondiaux américains: il est désormais attendu au départ des séries du 5.000 m jeudi.