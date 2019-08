Mondiaux d'aviron: journée (presque) ratée pour la France

On entrevoyait du métal scintillant de bleu, on imaginait au moins un tampon tricolore sur un billet siglé "Tokyo-2020": il n'en fut rien, et les Français seront finalement rentrés (presque) bredouilles d'un samedi décevant aux Mondiaux d'aviron.

La plus grande frustration a sans doute frappé Laura Tarantola (25 ans) et Claire Bové (21 ans), engagées en finale du deux de couple poids légers féminin.

Les jeunes prodiges de l'aviron français ont vu leurs espoirs de médaille s'étioler au fil de la course, craquant dans le final après un départ très (trop ?) rapide, pour finalement terminer 5e, à près de 8 sec des intouchables championnes néo-zélandaises, suivies des Pays-Bas et du Royaume-Uni sur le podium.

"On a aucun reget à avoir", a néanmoins temporisé Bové, refusant l'excuse d'un vent fort gênant qui a retardé d'un quart d'heure le départ de la course. "J'ai adoré ce qu'on a fait, on a poussé jusqu'au bout, bien, propre, avec envie. Il faut qu'on travaille, mais on a fait une course pleine", a-t-elle conclu.

Meilleur bateau tricolore de la saison, que ce soit en compétition (2es aux Championnats d'Europe derrière les Bélarusses, 4es de l'étape de Coupe du monde à Poznan) ou à l'entraînement dans les tests avec handicaps, la paire féminine a désormais le regard tourné vers le Japon, puisque sa présence en finale était synonyme de qualification pour les JO-2020.

C'était aussi le cas de Théophile et Valentin Onfroy, 27 et 26 ans, qui ont manqué leur départ et fini derniers d'une finale de deux sans barreur remportée par une autre fratrie, les Croates Martin et Valent Sinkovic, devant les bateaux néo-zélandais et australiens.

"On aurait aimé être un peu meilleurs, mais on a réussi un bon championnat, a réagi Valentin, le frère cadet. On n'est pas arrivé ici dans les meilleurs conditions à la sortie d'une saison internationale un peu compliquée, mais on ne s'est jamais relaché".

- Les bateaux longs devront attendre -

Pour les bateaux longs engagés dans les finales B du jour, Tokyo est encore loin.

Si le quatre de couple dames (Violaine Aernoudts, Margaux Bailleul, Julie Voirin, Anne-Sophie Marzin), dernier à 16 sec des Américaines et 11 sec des Italiennes, n'a jamais entrevu l'espoir d'une qualification olympique promise aux deux premières places, le 4 sans barreur messieurs (Edouard Jonville, Julien Montet, Benoit Demey, Benoit Brunet) pourra nourrir plus de regrets.

Placée deuxième derrière les futurs vainqueurs Néerlandais pendant la moitié de la course, l'embarcation française a subi la remontée impressionnante des Suisses, qui ont pris le deuxième ticket pour Tokyo et laissé les Français 3e à 5 sec derrière eux.

La régate finale à Lucerne, du 17 au 19 mai 2020, constituera pour ces deux bateaux la dernière chance d'accrocher le billet d'avion Paris-Tokyo deux mois plus tard.

Dans cette journée un peu triste, la délégation française a tout de même eu droit à deux beaux sourires, ceux de Perle Bouge et Christophe Lavigne, médaillés de bronze en deux de couple mixte de para-aviron.