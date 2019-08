Mondiaux d'aviron: les frères Onfroy qualifient le deux sans barreur pour Tokyo-2020

Théophile et Valentin Onfroy se sont qualifiés pour la finale des Championnats du monde d'aviron vendredi à Linz/Ottensheim (Autriche), validant du même coup le billet pour les JO-2020 pour cette catégorie de bateau.

Les frères âgés de 26 et 25 ans ont fini 3e d'une demi-finale très disputée, juste derrière la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Si la fratrie a failli revenir sur les Océaniens, ils auraient aussi pu perdre leur 3e place, qualificative pour la finale de dimanche et sésame direct pour le Japon, sous la pression des Roumains, quatrièmes à seulement 60/100e.

Un autre bateau français a assuré sa place pour les JO: le deux de couple dames, qualifié, avec la manière, par Hélène Lefebvre et Elodie Ravera-Scaramozzino. Après un départ rapide, le duo est passé aux 500 mètres à la 1re place, ont glissé à la 5e à mi-course avant de finir très vite, franchissant la ligne en 2e position derrière les Roumaines et devant les Américaines.

Chez les hommes, le deux de couple devra lui passer par la finale B pour espérer voir Tokyo. Matthieu Androdias et Hugo Boucheron, champions du monde en titre, n'ont fini que 6e et dernier de leur demi-finale, à vingt secondes des vainqueurs irlandais.

Titrés en 2018 à Plovdid (Bulgarie), le duo est encore à la recherche de sa meilleure forme. Mais, s'ils abandonnent leur titre mondial, les deux Français peuvent toujours qualifier cette embarcation pour les Jeux, dimanche en finale B. Pour cela, ils devront figurer dans les cinq premiers bateaux, sur les six au départ.

Jeudi, Laura Tarantola et Claire Bové se sont qualifiées en deux de couple poids légers pour la finale. Meilleure chance de l'aviron tricolore cette semaine sur les rives du Danube, elles viseront une médaille samedi.