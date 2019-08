Mondiaux d'aviron: pas de médaille pour la France

Deux finales, deux déceptions: ni Laura Tarantola et Claire Bové en deux de couple poids légers, ni les frères Onfroy en deux sans barreur n'ont su convertir en médaille leur finale aux Championnats du monde d'aviron, samedi à Linz/Ottensheim (Autriche).

Meilleur bateau tricolore de la saison, la paire féminine a pris un excellent départ mais a craqué dans les 500 derniers mètres, pour finir 5e, à près de 8 sec des championnes néo-zélandaises, intouchables, suivies des Pays-Bas et du Royaume-Uni sur le podium.

Chez les hommes, Valentin et Téophile Onfroy n'ont jamais semblé en mesure de rivaliser avec leurs adversaires, finissant 6e d'une finale remportée par une autre fratrie, les Croates Martin et Valent Sinkovic, devant les bateaux néo-zélandais et australiens.