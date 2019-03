Mondiaux de biathlon: débuts manqués pour les Bleus et Fourcade

Cela ne pouvait pas plus mal commencer: la France, malgré le grand retour de Martin Fourcade à la compétition après six semaines de pause, est totalement passée à côté du relais mixte (8e) des Mondiaux de biathlon remporté jeudi à Ostersund par la Norvège de Johannes Boe.

La désillusion est immense pour les Bleus (Anaïs Chevalier, Julia Simon, Simon Desthieux, Martin Fourcade), champions olympiques en titre de la spécialité et vice-champions du monde en 2017.

Certes, Marie Dorin a pris sa retraite et Anaïs Bescond, malade, n'a toujours pas rallié la Suède. Mais malgré une saison en dents de scie sur le plan individuel, le staff tricolore attendait sans doute beaucoup plus de leurs deux remplaçantes, Anaïs Chevalier et Julia Simon. Las, avec 8 fautes au tir à elles deux, elles ont plombé d'entrée les chances tricolores.

Si la France a été défaillante, la Norvège et Johannes Boe ont eux déjà ouvert leur compteur. Sans être flamboyant (2 erreurs à la carabine au tir debout), l'intouchable leader du classement général de la Coupe du monde s'offre tout de même son 4e titre mondial en compagnie de ses trois autres camarades (Marte Olsbu Roeiseland, Tiril Eckhoff, Vetle Sjaastad Christiansen) devant l'Allemagne (Hinz, Herrmann, Peiffer, Doll) et l'Italie (Vittozzi, Wierer, Hofer, Windisch) et démontre qu'il sera bel et bien l'homme à battre en Suède.

- "Une défaillance collective" -

"J'ai été impressionné par les filles qui m'ont lancé dans les meilleures conditions, a expliqué le Norvégien. J'ai lutté mais j'avais les meilleurs coéquipiers aujourd'hui. Maintenant j'en veux plus et l'objectif est de ramener au moins une médaille d'or individuelle."

Il faudra en revanche attendre le sprint de samedi pour juger réellement de l'état de forme de Martin Fourcade, parti en dernier relayeur et en 10e position sans aucun espoir de jouer la gagne ou même le podium. Mais avec 3 fautes sur son tir couché, le septuple tenant du Gros Globe de cristal, qui avait fait un arrêt d'un mois et demi après un début de saison très délicat et n'était plus réapparu en compétition depuis le 27 janvier et la mass start d'Anterselva (4e), n'a pas particulièrement montré son meilleur visage.

"Sur les skis, il y a eu de bonnes choses, notamment sur le début de course, a expliqué le quintuple champion olympique. Il en manquait sur la fin mais c'est normal, je manque d'intensité et j'ai voulu garder un peu de jus pour samedi quand j'ai vu que je ne pourrais pas revenir. Le point négatif c'est mon tir couché que je devrais débriefer avec le staff."

"C'était une course qui n'était pas super plaisante et étrange parce que quand on fait une course sans enjeu de résultat, c'est toujours compliqué, a-t-il ajouté. Je savais que la course était pliée en partant avec 2 minutes de retard, il n'y a pas de magie. C'est une défaillance collective. Je ne pointe personne mais 15 fautes sur un relais de Championnats du monde, c'est beaucoup trop. On n'a pas été à la hauteur de l'évènement. Il y avait pourtant moyen de faire de belles choses parce que devant ça n'a pas non plus été irréprochable".