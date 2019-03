Mondiaux de biathlon: Fillon-Maillet éclipse Fourcade, Boe exact au rendez-vous

La France a ouvert son compteur de médailles aux Mondiaux de biathlon samedi grâce à la 3e place sur le sprint de Quentin Fillon-Maillet, qui a éclipsé la prestation sans flamme de Martin Fourcade (6e) et confirmé sa belle saison même s'il n'a rien pu faire contre l'intouchable Johannes Boe.

A 26 ans, Fillon-Maillet est enfin arrivé à pleine maturité. Auteur de deux succès en Coupe du monde cet hiver et 4e au classement général, le Jurassien abordait le grand rendez-vous en Suède avec un nouveau statut. Il a été à la hauteur de l'évènement en montant pour la première fois de sa carrière sur un podium de Championnats du monde sur le plan individuel.

Le Français ne pouvait pas faire grand chose contre la machine Johannes Boe, impérial malgré une faute au tir et qui s'est offert du même coup son 2e titre en deux épreuves à Ostersund après le relais mixte et n'est plus qu'à une unité du record de succès de Fourcade sur une saison (14). Mais le bronze, juste derrière le Russe Alexander Loginov (argent), a la saveur de l'or pour Fillon-Maillet.

"Je suis très fier et très content, a-t-il déclaré. C'est un moment fort et des émotions que je n'avais pas vécues. Il y a eu beaucoup de chemin parcouru en un an. Les Jeux olympiques s'étaient très mal passés en 2018 mais j'ai tourné la page, j'ai travaillé plein de choses et j'ai plus de sérénité. Maintenant j'ai envie d'aller chercher le métal au-dessus, il ne faut pas trop que je me repose sur ce que j'ai fait aujourd'hui."

- 'Un aboutissement' -

Quels que soient ses prochains résultats d'ici la fin des Mondiaux, ce podium constitue déjà "un aboutissement" pour ce "passionné" de biathlon comme l'a expliqué son coéquipier Simon Desthieux, 5e du sprint.

"Il est sans cesse à la recherche du moindre détail pour aller de l'avant, progresser, a-t-il détaillé. Il avait jusqu'ici du mal sur les grands évènements mais il a prouvé aujourd'hui qu'il avait le caractère idéal pour le plus haut niveau".

Pour le patron du biathlon français, Stéphane Bouthiaux, cette 3e place est également "tout sauf une surprise" et n'est que justice pour celui qui est surnommé le "morbac" par ses coéquipiers.

"Quentin s'est reconstruit étape par étape après la saison dernière où il a eu des problèmes personnels, a-t-il ajouté. Il est reparti avec de l'allant. Quentin est un ultra-perfectionniste, il vit, mange et dort biathlon et il ne doute de rien. C'est amplement mérité."

- Les limites de Fourcade -

La journée a été plus morose en revanche pour le leader de l'équipe de France, Martin Fourcade. Pour sa première course individuelle depuis le 27 janvier et une pause de six semaines après un début de saison très compliqué, le quintuple champion olympique a touché du doigt ses limites actuelles. Irréprochable au tir (10/10), il a souffert sur la piste, laissant logiquement échapper le podium.

"Ce n'est pas une grosse surprise pour moi de ne pas faire la différence sur les skis, a-t-il lâché. J'ai essayé de faire en sorte d'être présent à 100% sur ces Championnats du monde mais ce serait mentir que de dire que j'avais eu toutes les réponses pour casser la baraque aujourd'hui. J'ambitionne mieux mais je n'ai rien à regretter, j'ai tout donné sur la piste mais mon corps ne donne pas à ma tête la vitesse qu'elle lui demande."

Fourcade voulait sauver sa saison sur ces Mondiaux mais sa première sortie en solo n'incite pas vraiment à l'optimisme pour la suite.

Tout le contraire de Johannes Boe, parti pour tout écraser sur ces Championnats du monde et qui n'a plus qu'à se pencher pour ramasser le record de Fourcade et son premier Gros Globe de cristal.