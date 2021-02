Mondiaux de biathlon: Laegreid sur les traces de Fourcade?

Successeur de Martin Fourcade au palmarès de l'Individuel aux Mondiaux de biathlon, le prodige norvégien Sturla Holm Laegreid étonne par son calme et son assurance dans l'exercice délicat du tir. Des qualités qui ne sont pas sans rappeler celles du quintuple champion olympique français, sa source d'inspiration.

Quelques minutes après le premier sacre en solo du natif de Baerum (23 ans), Fourcade a lui-même mis les pieds dans le plat en adoubant le phénomène Scandinave, qui ne dispute que sa première saison complète sur le circuit.

"C'est un athlète très mûr pour son âge, a expliqué le septuple vainqueur de la Coupe du monde, de passage à Pokljuka. Je trouve pas mal de similitudes entre lui et moi dans son attitude au niveau du tir. Il n'est vraiment pas stéréotypé. Au tir, il est à un niveau qui pourrait lui permettre de dominer pendant quelques années."

La démonstration effectuée mercredi par Laegreid ne peut qu'inciter à la comparaison avec le grand Fourcade. Imperméable à la pression et tout en maîtrise sur le pas de tir, le Norvégien a été l'un des rares biathlètes (5) à s'en sortir avec un 20/20 à la carabine, là où de nombreux favoris ont fini par craquer, incapables de tenir la cadence d'une épreuve aussi exigeante que l'Individuel (20 km) où la moindre erreur au tir se paye au prix fort (1 minute de pénalité).

- Boe bluffé -

Laegreid n'a pas flanché, confirmant des aptitudes hors du commun déjà entrevues en début de saison et s'offrant par la même occasion le premier petit globe de sa carrière naissante. De quoi impressionner le leader et double tenant de la Coupe du monde Johannes Boe, bluffé par la performance de son compatriote, qui le talonne au classement général (2e avec 58 points de retard).

"Il a fait une course fantastique, a-t-il déclaré. Je pensais avoir vu la plus belle course dimanche avec la victoire d'Emilien Jacquelin en poursuite mais ce que Laegreid a réalisé est exceptionnel. C'était du grand biathlon. Mais pour moi, ce n'est pas une surprise."

Qui aurait pourtant pu imaginer le Norvégien à pareille fête cet hiver? Inconnu au bataillon, il a frappé fort d'entrée en remportant la première épreuve de la Coupe du monde (Individuel de Kontiolahti, le 28 novembre) avec un sans-faute au tir avant de boucler l'année 2020 par un doublé sprint-poursuite à Hochfilzen.

Avec quatre succès avant les Mondiaux et des statistiques affolantes au tir (93% de réussite), Laegreid s'est ainsi rapidement imposé comme une menace sérieuse pour Boe, à tel point que le N.1 mondial a dû se résoudre à changer de carabine au dernier moment avant les Championnats du monde pour tenter de contenir ce danger de plus en plus grandissant.

- Surdoué -

Pour ce surdoué, qui étudie en parallèle l'ingénierie des énergies renouvelables à l'université d'Oslo et taquine de la guitare, le déclic est survenu en 2018. Freiné par une mononucléose, il a profité de sa longue convalescence pour perfectionner son art du tir, avouant avoir lâché "22.000 balles entre avril et décembre 2019". La pratique de la méditation, qui lui permet de faire le vide dans sa tête avant chaque course, l'a aussi beaucoup aidé à progresser.

"Je retrouve un peu de Martin Fourcade en lui, dans son approche, toujours dans la recherche pour avancer. Il en a la maturité et il est de cet acabit-là", estime Siegfried Mazet, l'entraîneur de tir de la Norvège et ex-mentor du Français.

"Il a déjà cette maturité à 23 ans que j'avais à plus de 30 ans avec dix ans d'expérience de Coupe du monde", abonde Martin Fourcade.

Avec un tel pedigree derrière la carabine, Laegreid a tout pour être le biathlète majeur de ces prochaines années, surtout s'il parvient à parfaire son physique.

"C'est un jeune athlète et il a la possibilité encore de progresser sur les skis", indique Fourcade. Ce qui pourrait le rendre tout simplement intouchable à l'avenir. Pas vraiment une bonne nouvelle pour la concurrence.