Mondiaux de biathlon: les Bleus se rebiffent et privent Boe de septuplé

Privés de podium individuel masculin depuis le début des Championnats du monde de biathlon, les Bleus se sont rebiffés en relais et ont fait s'envoler les espoirs de septuplé inédit de Johannes Boe dans le vent d'Oberhof (Allemagne) samedi.

Au milieu des rafales qui balayaient la forêt de Thuringe, au milieu des averses, le quatuor français, composé d'Antonin Guigonnat, Fabien Claude, Emilien Jacquelin et Quentin Fillon Maillet, a mieux tiré son épingle du jeu que la Norvège de Johannes Boe, grandissime favorite mais finalement deuxième, à 38 secondes.

"Gagner aujourd'hui (samedi), dans ces conditions-là, c'est trop bien, ça récompense tous les efforts qu'on fait tous ensemble dans l'équipe, parce qu'on n'a pas forcément eu ce qu'on voulait depuis le début de saison, alors vraiment super content", apprécie QFM.

Les Bleus ont limité les balles de pioches à neuf et sont allés tourner une seule fois sur l'anneau de pénalité, quand les Norvégiens ont totalisé quatorze pioches et deux tours de pénalité.

La Suède, avec Sebastian Samuelsson en dernier relayeur, complète le podium, à plus d'une minute et demie (1 tour de pénalité, 13 pioches).

Le relais masculin apporte à l'équipe de France un deuxième titre mondial à Oberhof, après l'or remporté par Julia Simon en poursuite il y a une semaine, une troisième médaille au total avec le bronze en relais mixte obtenu en ouverture.

C'est la troisième fois que les Bleus s'offrent l'or mondial du relais hommes, après 2020, avec Martin Fourcade à l'époque, et 2001, avec Raphaël Poirée.

Surtout, cette victoire aux dépens de la Norvège met fin aux espoirs de septuplé inédit de Johannes Boe (29 ans), jusque-là sacré champion du monde dans les cinq premières courses qu'il a disputées dans la forêt de Thuringe (sprint, poursuite, individuel, relais mixte et relais mixte simple).

Le cadet de la fratrie Boe n'avait pas l'air plus contrarié que ça pour autant. "On est déçu de ne pas gagner l'or mondial, mais six médailles, c'est fantastique", a-t-il estimé.

Boe peut encore égaler dimanche la performance de sa compatriote Marte Olsbu Roeiseland, sept fois médaillée (dont cinq fois en or) en autant de courses aux Mondiaux-2020.

Un autre Grand Chelem jamais-vu reste à portée du Norvégien : celui de remporter les quatre épreuves individuelles en une même quinzaine mondiale. Les mass starts masculine et féminine concluront les Mondiaux-2023 dimanche.

En attendant, la compétition se poursuit avec le relais féminin dans l'après-midi (15h00), avec, côté français, Lou Jeanmonnot, Anaïs Chevalier-Bouchet, sa soeur Chloé Chevalier, et Simon.

Elles aussi rêvent d'or après avoir remporté deux des quatre relais de la saison.