Mondiaux de biathlon: les Bleus sont là, la Norvège dit merci à Eckhoff

Les Norvégiens et Johannes Boe en retrait, les Bleus portés par Emilien Jacquelin, Tiril Eckhoff intouchable chez les dames: les Mondiaux de biathlon à Pokljuka ont déjà esquissé quelques tendances à mi-parcours.

. Jacquelin, la nouvelle star

On attendait un festival de la Norvège, hégémonique depuis le début de l'hiver, mais ce sont bel et bien les Français qui font le spectacle à Pokljuka avec Emilien Jacquelin en porte-étendard. 3e du sprint puis sacré sur la poursuite pour la 2e année consécutive, l'Isérois de 25 ans est l'homme de ces Mondiaux.

Grâce à "Lucky Luke" Jacquelin, les Bleus ont éclipsé les Scandinaves chez les hommes (3 podiums contre 1) et vont aborder les prochaines courses (Individuel mercredi, relais mixte simple jeudi, relais samedi, mass start dimanche) l'esprit totalement libéré.

"Il y a de l'envie, il faut maintenant laisser le naturel parler", estime Jacquelin.

"Pour moi, l'essentiel est validé avec le sprint (2e, ndlr) et il y a désormais de très belles choses à aller chercher", explique de son côté Simon Desthieux.

L'équipe de France est donc en position de force et a pris un net ascendant psychologique sur ses "meilleurs ennemis". Le relais de samedi s'annonce d'ailleurs épique entre une Norvège sous pression et des Bleus qui restent sur deux succès dans cette spécialité en Coupe du monde.

. Fillon-Maillet, attention danger

Arrivé en Slovénie dans la peau du leader de l'équipe de France, Quentin Fillon-Maillet est pour le moment le grand perdant de ces Mondiaux. Celui qui est censé pendre la relève de Martin Fourcade chez les Bleus pensait sauver à Pokljuka une saison mal embarquée mais il se retrouve sans médaille après trois courses, dont deux individuelles, alors que ses coéquipiers n'en finissent pas de flamber.

Pour ne rien arranger, son statut de N.1 français est de plus en plus précaire puisque Jacquelin est revenu à sa hauteur au classement général de la Coupe du monde (5e ex-aequo).

Sa 4e place lors de la poursuite n'a fait qu'exacerber sa "frustration" et il ne lui reste plus que deux opportunités (Individuel, mass start) pour ramener l'or en solo qui manque à son palmarès.

"Je vais prendre les prochaines courses comme un gros revanchard. C'est un état d'esprit qui m'a permis dans le passé de faire de belles courses et de belles remontées", a-t-il déclaré dimanche pour se remonter un peu le moral.

. Boe, pas d'effet carabine

Johannes Boe est-il en train de perdre son pari? Le Norvégien a pris le risque de changer de carabine juste avant le début des Championnats du monde avec un résultat assez mitigé. 5e du sprint (8/10 au tir) et 3e de la poursuite (18/20 au tir), le leader et double tenant de la Coupe du monde est loin d'avoir réglé tous ses soucis.

Dimanche à l'issue de la poursuite, il se disait déjà satisfait d'avoir décroché le bronze, affirmant qu'il n'était pas en mesure de "prétendre à autre chose". Boe a en tout cas l'assurance de ne pas repartir les mains vides des Mondiaux puisqu'il a empoché l'or avec le relais mixte norvégien, le 11e titre mondial de sa carrière, en ouverture de la compétition.

. La reine Eckhoff, la bonne surprise Chevalier-Bouchet

Avec trois médailles d'or en trois courses (relais mixte, sprint, poursuite), Tiril Eckhoff n'a pas de rivale à sa mesure sur ces Mondiaux. Si les Norvégiens subissent la loi des Français chez les hommes, la biathlète de 30 ans est elle au rendez-vous et sauve l'honneur de son pays. Elle en a aussi profité pour subtiliser la position de leader de la Coupe du monde à sa compatriote Marte Olsbu Roeiseland.

Seule Anaïs Chevalier-Bouchet tente quelque peu de contester sa supériorité. La Française (28 ans), de retour cette saison après plus d'un an et demi d'absence pour cause de maternité, est la bonne surprise des Championnats du monde avec deux podiums (argent du sprint, bronze de la poursuite) et permet aux Bleues d'éviter le zéro pointé comme en 2020 à Anterselva. En attendant mieux?

"Je sens que j'ai clairement besoin de me reposer, de poser ma tête, le corps, mais je suis sur une bonne dynamique. Je ne vais pas en rester là", assure-t-elle.