Mondiaux de biathlon: Simon "rattrapée par ses émotions", Herrmann-Wick sacrée en sprint

Julia Simon, dixième du sprint, a été "rattrapée par ses émotions" au cours de la première course individuelle des Championnats du monde de biathlon à Oberhof remportée par l'Allemande Denise Herrmann-Wick devant son public jeudi.

Herrmann-Wick (34 ans), impeccable sur le pas de tir, a été deux secondes plus rapide que la Suédoise Hanna Oeberg, également auteure d'un 10 sur 10 derrière la carabine. Une autre Suédoise, Linn Personn, complète le podium, à 26 secondes.

Julia Simon, vêtue du dossard jaune de leader de la Coupe du monde (même si aucun point dans la course au gros globe n'est attribué aux Mondiaux pour la première fois), a été pénalisée par ses deux fautes commises au tir debout: seulement dixième, elle prendra le départ de la poursuite dimanche avec 1 min 02 sec de retard sur la tête de course.

"Au tir couché, j'étais présente, très attentive. Et debout, quand je loupe ma quatrième (balle), je me suis mis à penser et j'ai eu les jambes qui ont tremblé. Ce sont un peu des erreurs de débutante mais ce n'est pas évident de mettre de côté ces pensées," raconte la Française de 26 ans, attendue à Oberhof forte de trois victoires et neuf podiums en Coupe du monde depuis le début de la saison.

"Aujourd'hui (jeudi), je n'ai pas réussi à être concentrée assez sur la manière de faire les choses, j'en ai fait les frais," explique-t-elle.

"Il y a du positif dans cette course mais à ce moment-là, où je devrais réussir à être un peu plus un robot et à ne rien sentir, je me suis fait rattrapée par mes émotions", résume-t-elle, en reconnaissant que "bien sûr il y a plus de pression" qu'en Coupe du monde.

- Elvira Oeberg hors du top 15 -

"J'ai l'impression que j'avais les clés pour faire une belle course et un instant d'inattention, de manque d'exigence, m'a sortie complètement (de la course). C'est frustrant, reprend la Savoyarde. J'ai beaucoup ressassé dans le dernier tour."

"J'espère vraiment réussir à me servir de cette expérience-là pour les prochaines courses", poursuit-elle.

Au départ de la poursuite, une course à confrontation directe qu'elle affectionne, Simon s'élancera avec une trentaine de secondes de retard sur le podium virtuel. Elvira Oeberg (8/10 jeudi), la soeur de Hanna et rivale N.1 de la Française en Coupe du monde, partira d'un peu plus loin encore, 1 min 13 sec après Herrmann-Wick, en 16e position.

Il faudra surveiller Marte Olsbu Roeiseland, passée de peu à côté du podium du sprint. Avec une cible manquée, la Norvégienne pointe à 31 secondes de la vainqueure du jour, elle qui n'a lancé son hiver qu'en janvier après avoir été affaiblie par deux virus à l'intersaison.

Herrmann-Wick, elle, déjà championne du monde de la poursuite en 2019 et championne olympique en titre de l'individuel, entame idéalement ses Mondiaux à domicile. "Il n'y a rien de mieux que de gagner à la maison", s'est-elle réjouie.

Quatre autres Françaises étaient en lice : Chloé Chevalier s'est classée quinzième, avec un 9/10 (+1:11.), sa soeur Anaïs Chevalier-Bouchet 24e (2 fautes, +1:33.), Lou Jeanmonnot 26e (1 faute) et Sophie Chauveau 27e (2 fautes), toutes deux à 1 min 35 sec de la tête.

La compétition se poursuit vendredi avec le sprint hommes (14h30). Le Norvégien Johannes Boe, grandissime favori, s'élancera avec le dossard 1.