Mondiaux de cyclisme: Ganna reste maître du chrono

Filippo Ganna reste maître du chronomètre: l'Italien a privé le Belge Wout van Aert de l'or dans le contre-la-montre des Mondiaux de cyclisme, dimanche à Bruges, en ouverture des compétitions.

Si la Belgique a pris deux places sur le podium, avec la troisième place de Remco Evenepoel, la (grande) foule des spectateurs a entendu l'hymne italien après l'arrivée de la course. Pour saluer la performance de Ganna, vainqueur à la moyenne de 54,37 km/h sur le parcours ultra-plat tracé à partir de Knokke-Heist et long de 43,3 kilomètres.

Le géant piémontais (1,93 m), qui compte désormais 16 victoires sur route à l'âge de 25 ans, s'est imposé pour la première fois sur un contre-la-montre dépassant les 40 kilomètres. Dans sa gestion de l'effort, il a conservé des forces pour faire mieux que van Aert, qui comptait 6 secondes d'avance sur lui au premier pointage (Km 13,8) mais moins d'une seconde au relevé suivant (Km 33,3).

A l'arrivée, Ganna a repoussé le Belge à 5 secondes, un écart sensiblement inférieur à celui de l'année passée quand il avait remporté le titre sur route sur le circuit italien d'Imola (26 sec sur 31,7 km). Evenepoel, longtemps détenteur du meilleur temps, s'est incliné pour sa part de 43 secondes.

Fair-play, van Aert, qui venait à peine de boucler son parcours, a brièvement félicité son rival, la référence actuelle en matière de contre-la-montre. S'il n'a pris que la 5e place dans le chrono des JO de Tokyo gagné par le Slovène Primoz Roglic (absent à Bruges), sur un parcours sensiblement plus sélectif, Ganna a excellé sur piste au Japon, en emmenant l'équipe d'Italie de poursuite vers la médaille d'or et le record du monde des 4 kilomètres.

- van Aert accuse le coup -

"Ma condition s'est bien améliorée depuis la semaine dernière", a souligné Ganna, devancé par le Suisse Stefan Küng aux récents championnats d'Europe à Trente, en Italie. "J'ai fait un petit stage en altitude pour défendre ce maillot auquel je tiens. J'espère aller en chercher un troisième l'an prochain".

A l'inverse d'Evenepoel, qui s'est déclaré satisfait ("il faut se souvenir d'où je reviens, un peu plus d'un an après ma chute au Tour de Lombardie", a-t-il rappelé), van Aert a accusé le coup: "Je suis très déçu. C'est la médaille d'argent de trop alors que je voulais l'or. Je peux bien sûr être satisfait de mon temps et de ma prestation mais c'est décevant d'échouer si près."

Deuxième l'an passé dans le contre-la-montre et la course en ligne des Mondiaux, le Belge a ajouté une nouvelle médaille d'argent à sa collection qui compte aussi une deuxième place fin juillet aux JO de Tokyo. Son prochain rendez-vous est fixé à dimanche, jour de la course en ligne qu'il abordera en position de favori: "Avec le soutien incroyable du public, ce sera fantastique."

Si le Danois Kasper Asgreen a frôlé le podium (à 2 sec), Küng est resté à distance après avoir rivalisé dans la première partie (5e à 1 min 06 sec). Quant au vainqueur du Tour de France, le Slovène Tadej Pogacar, qui avait dominé le premier chrono de la Grande Boucle, il a terminé sensiblement plus loin (10e à 1 min 52 sec).

Côté français, Rémi Cavagna, 7e l'an passé, a reculé cette fois à la 14e place (à 1 min 59 sec), dix jours après sa 9e place aux championnats d'Europe.