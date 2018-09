Mondiaux de cyclisme: l'UCI veut promouvoir les courses d'un jour

L'Union cycliste internationale (UCI) entend promouvoir les grandes courses d'un jour, par la mise en place d'un calendrier remodelé et la vente globale des droits, d'après son président David Lappartient.

"On souhaite se focaliser sur les classiques", a déclaré samedi le président de l'UCI en marge des Mondiaux d'Innsbrück. "J'ai rencontré les grands organisateurs, ASO (France), RCS (Italie), Flanders (Belgique), M. Arsenault (Canada) et j'ai encore d'autres rendez-vous. Sur le principe, ils acceptent l'idée que les droits soient vendus en groupe".

"L'idée, c'est de s'appuyer sur les courses existantes sans s'interdire de nouvelles courses dans le cadre du développement du cyclisme", a ajouté David Lappartient qui évoque l'hypothèse d'un calendrier basé sur les courses d'un jour en première partie de saison, "jusqu'au Tour de Romandie" (fin avril), puis en fin de saison, à partir de la seconde quinzaine d'août, "pour avoir une course d'un jour chaque dimanche".

Une vingtaine de courses seraient ainsi privilégiées. "Sans s'interdire d'aller jusqu'à 25", selon le président de l'UCI.

"Tout le monde approuve le concept général", a relevé David Lappartient. "Maintenant commence le plus difficile, quand on va discuter des droits, ça ne va pas forcément être simple. On est au pied de l'Alpe d'Huez. Mais, pour une fois, on a une vision commune. Si on est ensemble, on assurera une meilleure diffusion du cyclisme".

Le cyclisme compte cinq "monuments", les plus grandes courses d'un jour par leur histoire et leur prestige, organisées par ASO (Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège), RCS (Milan-Sanremo, Tour de Lombardie) et Flanders (Tour des Flandres). D'autres courses majeures détenues par d'autres organisateurs, telles l'Amstel Gold Race ou les GP de Québec et de Montréal, figurent également au calendrier WorldTour.