Mondiaux de gymnastique: l'Américaine Simone Biles sacrée au sol, le 14e titre de sa carrière

L'Américaine Simone Biles, reine incontestée de la gymnastique artistique féminine, a été sacrée championne du monde au sol, décrochant ainsi à 21 ans son quatorzième titre mondial, samedi à Doha.

Avec 14,933 points, la petite gymnaste (1,45 mètre) a devancé sa compatriote Morgan Hurd (13,933) et la Japonais Mai Murakami (13,866). Biles reste ainsi invaincue, Championnats du monde et Jeux olympiques confondus, à son agrès de prédilection, et collectionne au sol un quatrième titre mondial après 2013, 2014 et 2015, et l'or olympique à Rio en 2016.