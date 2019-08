Mondiaux de judo: Agbegnenou (-63 kg) plus qu'à une victoire d'une 4e couronne

Clarisse Agbegnenou (-63 kg), en quête d'une quatrième couronne mondiale, s'est qualifiée pour la finale aux dépens de la Néerlandaise Juul Franssen, par waza-ari, aux Championnats du monde de judo, mardi à Tokyo, à un an des JO-2020 dans la capitale japonaise.

Agbegnenou n'est plus qu'à une victoire de devenir, à 26 ans, la toute première judoka française quadruple championne du monde (devant Décosse, Emane et Deydier, couronnées trois fois).

En finale, la vice-championne olympique 2016 et quadruple championne d'Europe, N.1 mondiale et invaincue depuis vingt mois, affrontera la Japonaise Miku Tashiro, N.3 mondiale et vice-championne du monde sortante.

Plus tôt dans la journée, Agbegnenou ne s'était pas éternisée sur les tapis nippons : elle avait expédié deux de ses premiers combats en moins de quinze secondes (contre Schlesinger et Liao), et le troisième en à peine plus d'une minute (contre Awiti Alcaraz).

Agbegnenou est donc assurée d'apporter à l'équipe de France sa première médaille de la semaine tokyoïte, au quatrième jour de compétition dans l'illustre Nippon Budokan, qui accueillera les épreuves olympiques de judo l'été prochain.