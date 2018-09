Mondiaux de judo: la France face au Japon en finale

L'équipe de France mixte affrontera le Japon, tenant du titre, en finale des Championnats de monde de judo, jeudi à Bakou, après son succès face à la Russie (4-1) en demie.

Seulement en bronze en 2017 à Budapest, les Bleus se sont fait peur dès le premier combat, perdu par Anne Fatoumata Mbairo (+70 kg).

Mais Cyrille Maret (+90 kg), Priscilla Gneto (-57 kg), Guillaume Chaine (-73 kg) et Marie-Eve Gahié (-70 kg) ont scellé le succès français, synonyme de 5e médaille mondiale après l'or de Clarisse Agbegnenou (-63 kg), l'argent de Marie-Eve Gahié (-70 kg) et les deux en bronze d'Amandine Buchard (-52 kg) et Axel Clerget (-90 kg).

Dans l'autre demi-finale, le Japon s'est facilement défait de la Corée du Sud (4-0) et défendra donc son titre mondial face aux Bleus.